Il pareggio contro il Lecce ha praticamente precluso ogni reale possibilità per la Fiorentina di poter arrivare ottava in classifica. Non si tratta di un dettaglio di poco conto, perché la squadra viola dovrà disputare le gare della prossima edizione di Coppa Italia entrando in gioco dal primo turno e non più dagli ottavi di finale come è successo negli ultimi 4 anni. Questo significa che la Fiorentina dovrà anche anticipare l'inizio ufficiale della prossima stagione considerato che le gare del primo turno di Coppa Italia dovrebbero essere in programma nel weekend di domenica 16 agosto (una settimana prima dell'inizio della Serie A), con il turno successivo previsto per mercoledì 2 settembre. Sia il primo che il secondo (prevedibile) turno la Fiorentina giocherà in casa quindi al "Franchi", salvo accordi diversi come accaduto all'inizio della scorsa stagione in occasione della gara di ritorno del play off di Conference League, disputata a Reggio Emilia (giocata il 28 agosto) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA