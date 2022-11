Sono 45 i giocatori della Fiorentina convocati ai mondiali dal 1930. La lista completa

Era dall'edizione del 1998 che la Fiorentina non contava 5 giocatori fra i convocati per la fase finale del mondiale

Di seguito mostriamo la scheda completa dei giocatori che hanno disputato con la maglia viola la stagione coincidente con i mondiali di calcio (ciò significa che non vengono considerati i giocatori in prestito, ma coloro che hanno concretamente giocato con la Fiorentina). Il numero totale delle convocazioni dei gigliati per le varie edizioni della Coppa del Mondo è salito a 50, mentre il numero dei singoli giocatori è 45.