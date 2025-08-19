Terminato il secondo giorno di ritiro. Palestra per Jimenez e problemi per De Gea A. Vannini Alessio Vannini 14 luglio - 17:25 14 luglio

Secondo giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina di Fabio Grosso terminato con una partitella che ha visto andare in rete: due volte Atta e Ndour e una volta Sohm Il programma Per questa…