Viola News

Allenamenti

Viery

Fiorentina: il programma di oggi

R. VN

Prosegue il lavoro dei viola in Inghilterra. Anche oggi doppia sezione di allenamenti che saranno seguiti dal nostro inviato Giovanni Zecchi.

Ndour

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

Continua la permanenza in terra inglese della Fiorentina che mercoledì sera sarà impegnata contro il Watford altra compagine di Championship, la seconda divisione inglese.

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Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

La Fiorentina inizia la tournée in Inghilterra che ViolaNews seguirà passo passo con l'inviato Giovanni Zecchi. La prima partita contro il Queens Park Rangers è prevista per domani sabato alle 16.

tifosi viola park

Fiorentina: il programma di oggi

R. VN

Questa mattina la squadra gode ancora di mezza giornata di riposo, mentre nel pomeriggio tornano gli allenamenti a porte aperte al Viola park

torello

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

In campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura prima del match contro la Juventus

Tifosi Curva Fiesole

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

Allenamento come al solito mattutino. La prossima partita è in programma domenica alle 12 a Torino..

VANOLI

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

Ultimo del giorno in campo la Fiorentina di Vanoli che guiderà l'ultima seduta dell'anno a partire dalle 10

Vanoli

Fiorentina, domani giornata di riposo: il programma settimanale

R. VN

La Fiorentina riprenderà gli allenamenti dopo un breve stop. Il club viola ha comunicato che la squadra osserverà, dopo la sconfitta odierna contro il Parma, una giornata di riposo nella giornata di…