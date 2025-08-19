Fiorentina: il programma di oggi
Prosegue il lavoro dei viola in Inghilterra. Anche oggi doppia sezione di allenamenti che saranno seguiti dal nostro inviato Giovanni Zecchi.
Prosegue il lavoro dei viola in Inghilterra. Anche oggi doppia sezione di allenamenti che saranno seguiti dal nostro inviato Giovanni Zecchi.
Fabio Grosso ha guidato la seduta di allenamento della Fiorentina al The Lensbury Resort: la squadra viola ha cominciato così a preparare il secondo test amichevole della tournée, contro il Watford…
Continua la permanenza in terra inglese della Fiorentina che mercoledì sera sarà impegnata contro il Watford altra compagine di Championship, la seconda divisione inglese.
La Fiorentina inizia la tournée in Inghilterra che ViolaNews seguirà passo passo con l'inviato Giovanni Zecchi. La prima partita contro il Queens Park Rangers è prevista per domani sabato alle 16.
Questa mattina la squadra gode ancora di mezza giornata di riposo, mentre nel pomeriggio tornano gli allenamenti a porte aperte al Viola park
Luis Balbo è intervenuto ai microfoni della Fiorentina in occasione dell'allenamento congiunto di oggi con la Primavera. Ecco le parole del giocatore: "Per questa stagione vorrei iniziare al meglio,…
Il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin è intervenuto ai microfoni ufficiali del club prima dell'amichevole contro la Primavera. Ecco le sue parole: "Lavoriamo tanto, abbiamo tanti…
Secondo giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina di Fabio Grosso terminato con una partitella che ha visto andare in rete: due volte Atta e Ndour e una volta Sohm Il programma Per questa…
Piccolo cambio di programma comunicato dalla Fiorentina in vista della primissima uscita stagionale dei ragazzi di Fabio Grosso, in agenda per domenica 19 luglio al Viola Park contro la Primavera…
In campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura prima del match contro la Juventus
Allenamento come al solito mattutino. La prossima partita è in programma domenica alle 12 a Torino..
Dopo le parole in conferenza stampa di Vanoli e Mandragora, la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura. La testa è alla notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera, alle 21,…
La Fiorentina ha lavorato alla vigilia della sfida con la Lazio in programma al Franchi per la 32esima giornata di campionato: continua ad allenarsi coi compagni Manor Solomon, che punta alla prima…
Antivigilia dell'andata dei quarti di finale di Conference League. La Fiorentina, giovedì alle 21, è di scena al "Selhurst Park" di Londra contro il Crystal Palace di Oliver Glasner. Domani il…
Dopo esattamente un mese di stop forzato a causa dell'infortunio rimediato nei playoff di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia, ci sono finalmente buone notizie per Manor Solomon: l'ex…
ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra…
Rifinitura al Viola Park per la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra viola è al lavoro al centro sportivo per preparare la sfida di domani contro il Rakow, valida per gli ottavi di Conference…
La Fiorentina ha svolto i classici 15' di allenamento aperto alla stampa nella giornata di vigilia del playoff di andata di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia: il gruppo di Vanoli…
Edin Dzeko non sta ancora bene. L'attaccante bosniaco ha saltato ieri la partita con la Cremonese a causa di un infortunio alla caviglia in rifinitura. Dal Viola Park - riporta Radio Bruno - emergono…
Ultimo del giorno in campo la Fiorentina di Vanoli che guiderà l'ultima seduta dell'anno a partire dalle 10
La Fiorentina riprenderà gli allenamenti dopo un breve stop. Il club viola ha comunicato che la squadra osserverà, dopo la sconfitta odierna contro il Parma, una giornata di riposo nella giornata di…
La Fiorentina ha svolto i canonici 15 minuti di allenamento di rifinitura aperti alla stampa: secondo quanto ha potuto osservare il nostro inviato al Viola Park, il tecnico Paolo Vanoli deve…
Buone notizie in casa Fiorentina: a quattro giorni dalla partita contro la Juventus, Moise Kean è tornato ad allenarsi con il gruppo. Sembra quindi ampiamente alla portata la presenza contro i…
La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali social le immagini del primo allenamento di Daniele Galloppa con la prima squadra viola. Un discorso al gruppo, insieme al DG Ferrari, poi anche colloqui…
Mattinata di rifinitura al Viola Park per la Fiorentina, alla vigilia della delicata sfida di Conference League contro il Rapid Vienna. La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata per l’ultima seduta…
Mattinata di allenamento per la Fiorentina, con il consueto quarto d'ora aperto alla stampa alla vigilia degli impegni europei. I viola non fanno registrare assenze, Pioli ha diretto la rosa al…
La sconfitta contro il Como ha lasciato in casa Fiorentina ferite profonde. Il giorno dopo, ieri, al Viola Park non c’è stato riposo, ma un allenamento regolare accompagnato da un confronto diretto…
Il malessere che aveva colpito Moise Kean nelle scorse ore aveva riportato alla mente, con un pizzico di ironia, la legge di Murphy: quando qualcosa può andare storto, lo farà. Nulla di drammatico, ma…
Buone notizie in casa Fiorentina: Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo l’infortunio alla caviglia rimediato con l'Islanda. L'infortunio non sembrava grave, ma…
Domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 09:15 presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina. Il club gigliato fa sapere che i primi 15 minuti…