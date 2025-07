Fiorentina-Carrarese, sold out il Viola Park! Non si ferma l’entusiasmo viola

ACF Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che i tagliandi per la sfida contro la Carrarese Calcio 1908 sono ufficialmente esauriti . Di conseguenza, questa sera la biglietteria del Viola Park rimarrà chiusa .

Per i tifosi già in possesso del biglietto, sarà disponibile il parcheggio esterno, con accesso da Via della Nave a Rovezzano 78, a partire dalle ore 17:00.