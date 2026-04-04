Roma Femminile campione d'Italia, Rossettini: "La dedico ad Astori e Manninger" R. VN Redazione VN 2 maggio - 20:52 2 maggio

La Roma Femminile è campione d'Italia e le prime parole del tecnico Luca Rossettini sono un pensiero per due ex Fiorentina che non ci sono più: "Se posso vorrei fare tre dediche. La prima è a mia…