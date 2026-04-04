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Fiorentina Femminile

Violanews segue con attenzione le gesta della Fiorentina Femminile, da sempre una delle grandi del calcio italiano. Spesso in Champions League e nei piani alti della classifica, le ragazze viola offrono sempre uno spettacolo meritevole di essere raccontato con notizie di mercato, conferenze stampa e cronaca live delle partite.