Il tecnico svedese della Fiorentina Femminile fa un bilancio (positivo) del ritiro di Sansepolcro tenuto dalle sue ragazze e chiusosi proprio nella giornata odierna
Fiorentina Femminile
Fiorentina femminile, calendario completo della Serie A 26/27: Juve alla quinta!
È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione della Serie A Women Athora 2026-27. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, è stato svelato il calendario completo del massimo campionato…
VIDEO - La presentazione della Fiorentina Femminile a Sansepolcro
Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Femminile attualmente in ritiro a San Sepolcro, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le parole della giocatrice: > In questa stagione è stato bello…
La Fiorentina Women inizia la preparazione estiva con un test di assoluto prestigio. L'8 agosto le viola scenderanno in campo al Viola Park per affrontare il Manchester City in un'amichevole…
Ufficiale - Siria Mailia rinnova con la Fiorentina Femminile fino al 2028
La Fiorentina Femminile ha annunciato il rinnovo di Siria Mailia, attaccante aggregata in prima squadra dalla Primavera. Il comunicato del club: ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato…
Femminile, Janogy: "Figlio e carriera, si può. Voglio essere un esempio"
Sulle pagine di Repubblica troviamo un'intervista alla calciatrice viola Madelen Janogy, che nei giorni scorsi ha annunciato pubblicamente la sua gravidanza. Un lietissimo evento, che però spesso nel…
Ufficiale, nuovo innesto per la Femminile: in arrivo un difensore dalla Torreense
Nuovo innesto per la Fiorentina Femminile che in questi giorni è impegnata in ritiro a San Sepolcro. Sui propri canali ufficiali, il club viola ha annunciato l'acquisto della portoghese Carolina Costa…
Serie A Women, le squadre partecipanti: presente la Fiorentina e due club di Como
L’organico della prossima stagione di Serie A femminile è ormai definito e vedrà ai nastri di partenza 12 squadre. Tra queste ci sarà naturalmente anche la Fiorentina Femminile, che ripartirà con…
La Fiorentina Femminile saluta Eiriksdottir: l'islandese ha firmato con il Malmo FF
Si è già conclusa l'esperienza di Hlin Eiriksdottir alla Fiorentina Femminile. La calciatrice islandese è arrivata in prestito a Firenze a gennaio dal Leicester City Women Football Club. Niente…
FOTO - La ex viola Bartoli convola a nozze con la compagna in azzurro
Lucia Di Guglielmo ed Elisa Bartoli nella giornata di sabato sono convolate a nozze. Le due calciatrici hanno celebrato la propria unione civile per suggellare la loro storia d'amore. Elisa Bartoli,…
Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A che si sono abilitati dopo aver superato gli esami finali del corso di Coverciano. Alla luce degli esami finali, la migliore del…
Ufficiale - Giorgia Bettineschi rinnova con la Fiorentina: il comunicato
La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Giorgia Bettineschi fino al 30 giugno 2027. Il portiere viola ha scelto di prolungare la sua carriera a Firenze, dopo essere stata protagonista assoluta nel…
Femminile, ufficiale il rinnovo del ds Mazzoncini: il comunicato del club
Nella conferenza stampa di fine stagione il dg Alessandro Ferrari aveva anticipato la volontà di proseguire con il ds dell'area femminile Simone Mazzoncini. Adesso è arrivata anche l'ufficialità da…
Ferrari: "Ecco quanto spendiamo per la Femminile. Il movimento non viene aiutato"
Direttamente dal Viola Park ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Il dg ha analizzato l'annata della Fiorentina Femminile: "In Italia questo sistema continua ad avere…
Mazzoncini: "C'è rammarico per la stagione. Vi spiego l'idea Pinones-Arce"
Simone Mazzoncini, ds della Fiorentina Femminile, ha parlato così della stagione viola, dal Viola Park: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso, ed il ds Ferrari, per la fiducia ed il rinnovo. La…
Pinones-Arce: "Siamo sulla strada giusta, per me la crescita va oltre il risultato"
Direttamente dal Viola Park, ha parlato l'allenatore della prima squadra femminile Pablo Pinones-Arce nella conferenza stampa di fine stagione: "Voglio ringraziare la famiglia Commisso, il direttore…
Primavera femminile, Gori: "Percorso importante. Lavoriamo a questa partita da mesi"
Il tecnico della Primavera femminile viola Simone Gori ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Parma. “Teniamo tantissimo a questa partita e la…
Pinones Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la trasferta contro il Genoa, penultima gara di campionato: > È una partita che vale tanto…
Michela Catena, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A Women. Queste le sue parole: > Per me il calcio è una passione, che ho fin da quando ero…
La Roma Femminile è campione d'Italia e le prime parole del tecnico Luca Rossettini sono un pensiero per due ex Fiorentina che non ci sono più: "Se posso vorrei fare tre dediche. La prima è a mia…
Paolo Tramezzani, tecnico del Como Femminile, ha presentato la sfida con le ragazze viola parlando ai canali ufficiali del club lombardo: "Quella con la Fiorentina sarà una gara diversa rispetto a…
Femminile, Faerge: "Momento difficile, dobbiamo essere pronte mentalmente"
Emma Faerge, difensore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento difficile in vista della sfida contro il Como: > Sono migliorata molto con il nuovo mister e sono…
Fiorentina femminile ancora fuori dall’Europa: cronaca di un triennio incompiuto
Firenze aspetta. Aspetta un trofeo, certo. Ma forse, prima ancora, aspetta di tornare a respirare quell’aria europea che sa di grandi notti, di ambizione e di crescita. Quando si parla di palcoscenici…
Femminile, Pinones Arce: "Avanti insieme, la mia squadra ha un'identità"
A poche ore dal rinnovo sottoscritto con la Fiorentina Femminile fino al 2028, l'allenatore Pablo Pinones Arce ha raccontato a La Nazione le sue sensazioni per il presente e il futuro, con motivazioni…
Omarsdottir: "Delusa dalla sconfitta con la Juve. Siamo motivate a ottenere punti"
Al termine della sosta per le nazionali torna la Serie A femminile. La Fiorentina di Pinones Arce, fresco di rinnovo, incontrerà in trasferta la Ternana con l'obiettivo di agganciare il Napoli al…
Ufficiale: Pinones Arce ha convinto con la Femminile, rinnovo fino al 2028
La Fiorentina ha deciso di puntare ancora su Pablo Pinones Arce, il tecnico della squadra Femminile. Il club ha annunciato il rinnovo fino al 2028 sui propri social: "ACF Fiorentina comunica di aver…
Femminile, nuova veste per Lina Hurtig: in aula assieme agli studenti del Victor Hugo
Una mattinata diversa dalle altre, fatta di confronto, ispirazione e dialogo diretto. Protagonista Lina Hurtig, che ha incontrato gli studenti del Liceo francese Victor Hugo di Firenze, portando in…
VIDEO VN - Catena: "Finché la matematica non ci condanna, noi ci crediamo"
VIDEO VN - P. Arce: "Sono venuto per portare dei cambiamenti e ci stiamo riuscendo"