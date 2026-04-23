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Ufficiale: Pinones Arce ha convinto con la Femminile, rinnovo fino al 2028

Pinones Arce
La Fiorentina ha scelto la continuità per la Femminile, rinnovato il contratto di Pinones Arce
Redazione VN

La Fiorentina ha deciso di puntare ancora su Pablo Pinones Arce, il tecnico della squadra Femminile. Il club ha annunciato il rinnovo fino al 2028 sui propri social:

"ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra Femminile a Pablo Piñones-Arce. Il tecnico svedese, alla guida della Fiorentina da questa stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

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Le sue parole alla firma: “Desidero ringraziare in primis la Famiglia Commisso e la dirigenza viola che crede, ha creduto e continua a credere in me. Condivido la visione del club e gli obiettivi che si è posto nel settore femminile, sono convinto di poter essere la persona giusta per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In questa stagione abbiamo già portato avanti alcuni cambiamenti che ci hanno indirizzato nella giusta direzione. Il lavoro però è appena iniziato, dobbiamo proseguire su questo cammino, con un senso di identità e di impegno che deve caratterizzarci”.

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