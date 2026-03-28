Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina WomenPablo Pinones Arce, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile Pinones Arce: “La Juventus non si difenderà tanto. Come dovremmo gestire la gara”
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Pinones Arce: “La Juventus non si difenderà tanto. Come dovremmo gestire la gara”
Le parole di mister Pinones Arce alla vigilia della sfida contro la Juventus, ritorno della semifinale di Coppa Italia
E' una partita particolare, abbiamo perso l'andata. Bisogna andare per rimontare il risultato e per fare un'ottima prestazione: ci siamo preparati per questo. Dobbiamo dare tutto quello che possiamo. La Juventus cercherà di giocare come ha sempre fatto, non credo che si difenderà tanto. Loro prepareranno la loro partita.
Come affrontare la gara—
Dobbiamo avere la pazienza giusta, la partita si deciderà alla fine. Dobbiamo essere fiduciosi e andare ad attaccare il più possibile. Il possesso palla sarà importante, ma ci deve portare ad occasioni da gol. In alcune partite abbiamo avuto difficoltà in questo. Dobbiamo trovare il ritmo giusto.
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