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Femminile, Bredgaard alle prese con un problema alla caviglia: il report medico

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Il report medico di Sofie Bredgaard, centrocampista della Fiorentina Femminile
Redazione VN

Sofie Bredgaard, centrocampista danese della Fiorentina, ha accusato un problema alla caviglia destra. Il. club viola, attraverso il proprio canale ufficiale, ha diramato il report medico sulle condizioni della giocatrice:

Sofie Bredgaard è rientrata dagli impegni con la propria Nazionale con una sintomatologia dolorosa alla caviglia destra, acuitasi dopo la gara di Coppa Italia dell’11 marzo contro la Juventus. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nei giorni successivi hanno evidenziato una sofferenza osteo-cartilaginea della caviglia destra associata a edema osseo. La calciatrice ha iniziato un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club.

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