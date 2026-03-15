Femminile, Bredgaard alle prese con un problema alla caviglia: il report medico

Sofie Bredgaard , centrocampista danese della Fiorentina, ha accusato un problema alla caviglia destra. Il. club viola, attraverso il proprio canale ufficiale, ha diramato il report medico sulle condizioni della giocatrice:

Sofie Bredgaard è rientrata dagli impegni con la propria Nazionale con una sintomatologia dolorosa alla caviglia destra, acuitasi dopo la gara di Coppa Italia dell’11 marzo contro la Juventus. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nei giorni successivi hanno evidenziato una sofferenza osteo-cartilaginea della caviglia destra associata a edema osseo. La calciatrice ha iniziato un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club.