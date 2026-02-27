Femminile, Catena: “Gli infortuni mi hanno cambiata. L’ultimo il più difficile”

La numero 10 della Fiorentina femminile, Michela Catena, si è raccontata ai canali ufficiali del club. Le sue parole:
Le parole di Michela Catena, numero 10 della Fiorentina femminile, ai canali ufficiali del club
Quando ho capito che il sogno era diventato realtà? Quando sono andata via di casa, anche se all'epoca nessuno poteva garantirti che sarebbe stato il tuo lavoro. Sono sempre stata molto critica nei miei confronti e mi sono sottovalutata molto. Gli infortuni hanno messo un punto tra quello che c'è stato prima e dopo. Gli infortuni mi hanno plasmata, ogni volta che tornavo in campo non mi ponevo obiettivi: ogni allenamento per me era una vittoria. L'infortunio più difficile? L'ultimo, venivo da due infortuni in un anno ed è arrivato quando non me lo aspettavo. Mentalmente è molto impegnativo e, vuoi o non vuoi, incide anche sulla calciatrice a livello fisico. Inn futuro non riesco a vedermi nel mondo del calcio; sto studiando comunicazione all'università, il mondo del giornalismo e l'editoria mi affascinano.
