Fiorentina Femminile, nove baby viola convocate in Nazionale

Appuntamenti con Under 16 e Under 17
Redazione VN

Una doppia amichevole con la Svizzera per fare le prove generali in vista del Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 13 al 19 marzo vedrà la Nazionale Under 17 Femminile impegnata in Croazia nel girone di cui fanno parte la selezione di casa, l’Inghilterra e la Turchia.

Dopo aver inaugurato il 2026 con lo stage andato in scena il mese scorso a Tirrenia, domenica le Azzurrine di Jacopo Leandri torneranno nel Centro di Preparazione Olimpica per iniziare a preparare il doppio impegno con le pari età elvetiche, in programma martedì 17 (ore 14.30) e giovedì 19 febbraio (ore 11.00).

LE CONVOCATE VIOLA

Portieri: Alice Agostini

Difensori: Viola Pieri

Centrocampiste: Sophia Miraldi

Attaccanti: Emma Miryam Fontana

Dopo le due sconfitte con la Germania nelle amichevoli disputate lo scorso novembre al CPO di Tirrenia e lo stage congiunto di un mese fa con l’Under 17, la Nazionale Under 16 Femminile tornerà a radunarsi domenica 15 febbraio a Novarello in vista della doppia amichevole con le pari età della Francia.

Sono 22 le calciatrici classe 2010 convocate dal tecnico Priscilla Del Prete per le due sfide con le Bleues, in programma rispettivamente mercoledì 18 (ore 10.30) e venerdì 20 febbraio (ore 11.30) presso il centro tecnico federale francese di Clairefontaine.

LE CONVOCATE VIOLA

Portieri: Emilia Wenin

Centrocampiste: Beatrice Iiriti, Adele Braschi Mazzei

Attaccanti: Federica Faggioli, Amelia Muka

