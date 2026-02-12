Fiorentina Femminile, nove baby viola convocate in Nazionale

LE CONVOCATE VIOLA
Portieri: Alice Agostini
Difensori: Viola Pieri
Centrocampiste: Sophia Miraldi
Attaccanti: Emma Miryam Fontana
Dopo le due sconfitte con la Germania nelle amichevoli disputate lo scorso novembre al CPO di Tirrenia e lo stage congiunto di un mese fa con l’Under 17, la Nazionale Under 16 Femminile tornerà a radunarsi domenica 15 febbraio a Novarello in vista della doppia amichevole con le pari età della Francia.
Sono 22 le calciatrici classe 2010 convocate dal tecnico Priscilla Del Prete per le due sfide con le Bleues, in programma rispettivamente mercoledì 18 (ore 10.30) e venerdì 20 febbraio (ore 11.30) presso il centro tecnico federale francese di Clairefontaine.
LE CONVOCATE VIOLA
Portieri: Emilia Wenin
Centrocampiste: Beatrice Iiriti, Adele Braschi Mazzei
Attaccanti: Federica Faggioli, Amelia Muka
