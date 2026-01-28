Coppa Italia Femminile. Le parole di Pinones Arce: “Ci giochiamo la semifinale”

Le parole del mister Pinones Arce prima del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile.

Redazione VN 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 16:25)

Tutto è pronto per il ritorno dei Quarti di Coppa Italia Femminile: domani allo stadio Curva Fiesole, Fiorentina e Milan si contenderanno un posto in semifinale. I 90 minuti regolamentari (con eventuali supplementari e rigori) stabiliranno chi proseguirà il cammino e chi dovrà fermarsi.

La partita di andata, disputata settimana scorsa allo stadio Chinetti, si era chiusa sull’1-1: Woldvik aveva sbloccato il risultato per la Fiorentina, mentre Arrigoni aveva risposto per il Milan.

Le Viola arrivano a questo appuntamento con grande determinazione: la sconfitta sul campo della Lazio ha lasciato il segno e ha frenato la loro corsa in campionato, dove rimangono in lotta per un piazzamento europeo, ma con qualche punto di distanza dalla Roma capolista. Mister Pinones Arce ha chiesto alle giocatrici concentrazione e grinta:

La partita contro il Milan è importante, perchè teniamo molto alla Coppa Italia. Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza. Dovremo essere pronte ad andare oltre i 90 minuti se necessario, ci giochiamo la Semifinale.

Il Milan, invece, arriva con un approccio differente. Le rossonere hanno vinto 3-0 contro la Ternana domenica scorsa e sono motivate dopo aver fermato la Fiorentina in casa nell’andata. Nell’ultima visita al Viola Park, la squadra milanese si era arresa 4-3 all’ultimo minuto, per merito del gol di Tryggvadottir. Questa volta, però, il pareggio non basterà: dovrà emergere un vincitore.

La squadra che supererà la sfida affronterà, sempre su due gare, la vincente tra Juventus e Napoli. Nella parte opposta del tabellone, Roma, Lazio, Inter e Ternana si contenderanno l’accesso alle semifinali. Il calcio d’inizio è fissato per domani alle 18.00 allo stadio Curva Fiesole, con diretta su SkySport e Now.tv.