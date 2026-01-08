Femminile, Della Peruta vola in prestito al Feyenoord e ritrova… la sorella!

Si ferma momentaneamente il percorso di Victoria Della Peruta con la Fiorentina Femminile. L’attaccante saluta Firenze per trasferirsi al Feyenoord con la formula del prestito secco, che la vedrà vestire la maglia del club olandese fino al 30 giugno 2026. A Rotterdam potrà vivere questa nuova esperienza insieme alla sorella maggiore Talia Della Peruta, centrocampista approdata in Olanda lo scorso agosto.
Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla Fiorentina:
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto in prestito le prestazioni sportive della calciatrice Victoria Della Peruta al Feyenoord. La calciatrice giocherà in Olanda fino al 30 giugno 2026, termine della stagione sportiva attuale.
Questo invece il messaggio pubblicato dal club olandese:
Cognome noto… volto completamente nuovo! Tori Della Peruta arriva al Feyenoord con la formula del prestito. L’attaccante classe 2004, sorella minore di Talia Della Peruta, giocherà in Olanda fino al termine della stagione, proveniente dall’ACF Fiorentina.
