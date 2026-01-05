Viola News
calciomercato

Di Marzio: “Dzeko verso l’addio alla Fiorentina. Ha offerte dall’estero”

Il bosniaco potrebbe salutare dopo solo metà stagione in viola
La Fiorentina e Edin Dzeko sembrano avviati verso la separazione. L’attaccante bosniaco è infatti sempre più vicino all’addio, con diverse offerte dall’estero già sul tavolo.

Il futuro del centravanti appare dunque lontano da Firenze, con la possibilità concreta di una nuova esperienza fuori dall’Italia nelle prossime settimane. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

