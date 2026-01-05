La Fiorentina e Edin Dzeko sembrano avviati verso la separazione. L’attaccante bosniaco è infatti sempre più vicino all’addio, con diverse offerte dall’estero già sul tavolo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Di Marzio: “Dzeko verso l’addio alla Fiorentina. Ha offerte dall’estero”
calciomercato
Di Marzio: “Dzeko verso l’addio alla Fiorentina. Ha offerte dall’estero”
Il bosniaco potrebbe salutare dopo solo metà stagione in viola
Il futuro del centravanti appare dunque lontano da Firenze, con la possibilità concreta di una nuova esperienza fuori dall’Italia nelle prossime settimane. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
[promo_web_app
© RIPRODUZIONE RISERVATA