Gudmundsson può andare alla Roma? Romano spiega: “Solo ad una condizione”

La Roma resta alla finestra e il nome di Albert Gudmundsson torna d’attualità. A svelarlo è Fabrizio Romano, che apre a uno scenario di mercato che coinvolge direttamente la Fiorentina.

«Stiamo aspettando delle novità sul fronte Raspadori-Roma. Oltre a Giovane, che piace molto a Gasperini, teniamo aperta e viva l’opzione che porta a Gudmundsson della Fiorentina. La pista si aprirebbe se Raspadori dovesse saltare. Prima di Natale in casa Roma era un nome sul quale si è discusso».