Romano svela: “Il Napoli ha chiamato per Dodo. Potrebbe bussare pure l’Inter”

Il mercato di Dodo si accende: Inter e Napoli sulla tracce dell'esterno brasiliano della Fiorentina

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 23:33)

Sfuma definitivamente la pista Cancelo per l’Inter e, indirettamente, si riaccendono scenari che coinvolgono anche la Fiorentina. A fare il punto sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto, con intrecci di mercato che toccano da vicino anche Dodò.

Romano ha chiarito come il terzino portoghese sia ormai a un passo dal Barcellona:

«L’Al Hilal ha accettato l’offerta del Barça per Cancelo, nonostante l’intesa verbale che c’era da giorni con l’Inter. Cancelo ha sempre aspettato il Barcellona e ora è arrivato il via libera. L’accordo è fatto: 4 milioni di euro per coprire parte dello stipendio». Un colpo in dirittura d’arrivo che chiude definitivamente la porta ai nerazzurri, rimasti in attesa su richiesta del giocatore.

Ed è qui che entra in gioco la Fiorentina. Secondo Matteo Moretto, infatti, l’Inter potrebbe ora guardare altrove per la fascia destra:

«Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodò. La novità è che la Fiorentina sa che l’Inter potrebbe palesarsi nei prossimi giorni. Non ci sono ancora contatti, ma è un’idea da tenere in considerazione».

Romano sull'argomento aggiunge:«Con l'arrivo di Paratici non mi risulta che la Fiorentina adesso abbia voglia di liberarsi di Dodo, che resta comunque in scadenza nel 2027. Paratici vuole puntare su Dodo. Una settimana fa si poteva pensare anche ad una sorta di prestito. Adesso non più».