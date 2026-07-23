Parma, Pellegrino vicino all'addio? Offerta per un attaccante del Tigre
Il Parma prova a giocare d'anticipo
Il Parma prova a giocare d'anticipo
La Fiorentina continua a tenere d'occhio Solomon
Paratici sogna Franco Mastantuono del Real Madrid: decisive le buone relazioni con i Blancos
La Repubblica fa il punto sul mercato della difesa: Joao Mario vicino alla Fiorentina, mentre è atteso anche l'arrivo di Valdepenas
Tuttosport fa il punto sull'attacco viola: Pellegrino e Pinamonti sono i nomi seguiti in caso di cessione di Kean.
Secondo Tuttosport, Fagioli ha mercato all'estero e potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo di Thorstvedt.
Tuttosport rilancia la pista Mastantuono: la Fiorentina è il club più avanti per il prestito del talento argentino.
Riaperti i contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Gli emiliani chiedono 15 milioni, ma la trattativa può sbloccarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica
Fiorentina, idea Jadon Sancho: Paratici proporrebbe tre anni per l'esterno svincolato
La Fiorentina continua a costruire una rosa giovane e di prospettiva. Il prossimo rinforzo sarà Victor Valdepenas, terzino sinistro classe 2005 del Real Madrid, che arriverà a titolo definitivo per…
l volto della Fiorentina è destinato a cambiare ancora. La sensazione è che a centrocampo, nonostante gli arrivi di Atta e Oulai, qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti…
Joao Mario sarà il sesto colpo di Paratici in questa sessione di mercato. La Fiorentina sta spingendo per chiudere la trattativa entro la settimana. Nel frattempo, il terzino portoghese ha preso parte…
Con Dodò e Fortini in uscita la Fiorentina vuole completare al più presto la linea difensiva a disposizione di Fabio Grosso. Per questo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in settimana ci…
Sviluppi improvvisi e decisivi sull'asse di mercato Roma-Bologna, con riflessi diretti che chiudono le porte di un profilo accostato nelle ultime settimane per l'attacco della Fiorentina. Secondo…
La trattativa per portare Joao Mario a Firenze è ormai ai dettagli finali. La Juventus è estremamente fiduciosa di trovare a breve la quadra economica definitiva con la Fiorentina per il cartellino…
Dopo aver incanalato la trattativa per portare Joao Mario alla corte di Grosso, il lavoro della dirigenza viola guidata da Fabio Paratici si sta concentrando sul rinforzo della batteria degli esterni…
Fiorentina sempre più scatenata sul mercato
L'offerta della Fiorentina per Joao Mario è stata presentata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto intorno agli otto/nove milioni di euro, con la cifra esatta che secondo noi di VN…
Una sola formula per Mastantuono L'idea del club viola è quella di ottenere il giocatore in prestito secco, formula gradita anche al Real Madrid, che non vuole privarsi del suo gioiello a titolo…
La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre alla cessione del portoghese, arrivato un…
Si accende la corsa per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea fa sul serio per…
Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, fa il punto sulla trattativa tra Juventus e Fiorentina per Joao Mario. La Juventus continua a lavorare per la cessione di Joao Mario: contatti continui…
Dopo che José Mourinho ha comunicato che non punterà su Franco Mastantuono per la prossima stagione, il Real Madrid ha deciso di cercargli una sistemazione in prestito. Il club spagnolo, che ha…
L'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, accostato anche alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, ha parlato a Sky Sport delle impressioni avute si Aquilani e le voci di mercato legate…
In casa Fiorentina la priorità strategica per completare lo scacchiere tattico del 4-3-3 di mister Fabio Grosso rimane la sistemazione delle corsie esterne. Se al centro dell'attacco le manovre…
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato: tra i dossier più delicati c’è quello relativo a Moise Kean, il cui futuro resta ancora da definire. L’attaccante potrebbe lasciare Firenze per una cifra…
Una notizia che rischia di sconvolgere il mercato e il futuro di uno degli obiettivi della Fiorentina per le corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'emittente australiana ABC News, l'esterno…
Un talento purissimo, che nella scorsa stagione è finito ai margini del Real Madrid, una Fiorentina alla ricerca di qualità sugli esterni e un'occasione di mercato da monitorare con grande attenzione.
La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre al prestito dell'esterno, arrivato un anno…
In attesa di capire quale sarà il futuro di Dodò, la Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez. E in queste ore - riporta Sky Sport, il club viola ha riallacciato i…