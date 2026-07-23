Viola News

Obiettivi mercato

Qui sono raccolte via via tutte le ultime notizie sui giocatori nel mirino della Fiorentina: rumors, indiscrezioni e spifferi filtrati dalla nostra redazione e messi a disposizione dei lettori quotidianamente per cercare di "anticipare" gli eventi, anche grazie alla collaborazione con Violanews dell'esperto di mercato Nicolò Schira.
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VN - Offerta della Fiorentina per Joao Mario: cifre e formula

N. Schira

La Fiorentina cerca sempre un terzino destro da affiancare a Alex Jimenez e nelle ultime ore il club viola sta accelerando per Joao Mario. La Juventus apre alla cessione del portoghese, arrivato un…