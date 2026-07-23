Gazzetta insiste: "Torna di moda Thorstvedt. Ma arriverebbe ad una condizione" R. VN Redazione VN 27 luglio - 09:33 27 luglio

l volto della Fiorentina è destinato a cambiare ancora. La sensazione è che a centrocampo, nonostante gli arrivi di Atta e Oulai, qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti…