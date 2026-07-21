CorFio: “Bakayoko, pista fredda. Solomon e Koleosho non tramontano”

Prima della partenza per l'Inghilterra, Paratici accelera sugli esterni per Grosso. Frenata Bakayoko, nodo Koleosho e lo scenario Kean-Como

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 09:44)

Il tempo degli acquisti in casa viola non è ancora finito. Con la partenza per la seconda fase di preparazione in Inghilterra ormai alle porte (prevista per venerdì), l'obiettivo prioritario del ds Paratici è quello di consegnare il prima possibile a mister Fabio Grosso uno o più esterni per il suo 4-3-3. Come evidenziato nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la tabella di marcia è chiara: prima gli innesti in attacco, mentre per le cessioni più remunerative, che potrebbero riguardare profili come Gudmundsson, Fagioli o Kean, se ne parlerà in maniera più assidua soltanto da fine mese e per tutto agosto inoltrato.

Capitolo Kean e il sondaggio del Como — Proprio sul fronte Kean si registra un primo contatto esplorativo da parte del Como, che ha preso informazioni con l'entourage del centravanti. Al momento si tratta soltanto di un sondaggio preliminare, dato che alla Fiorentina non è pervenuta alcuna offerta ufficiale. La prospettiva della Champions League potrebbe affascinare l'attaccante, ma la valutazione resta superiore ai 40 milioni di euro e ogni discorso appare ad oggi prematuro.

Corsie esterne: il punto sui nomi — Dopo aver sistemato la difesa con Viery e Dragusin, e il centrocampo con gli arrivi di Atta e Ouali, le attenzioni sono tutte per il reparto offensivo. Sulla fascia si segnala una frenata per Johan Bakayoko: il dialogo con il Lipsia si sarebbe interrotto a causa delle elevate pretese dei tedeschi, che sembrano intenzionati a non cedere il giocatore. Per questo motivo Paratici valuta altre piste, come quella che porta a Luca Koleosho, anche se il Burnley continua a chiedere più dei 10 milioni offerti dai viola. Resta viva l'opzione Manor Solomon, agevolata dal doppio passaporto israeliano e portoghese che non occuperebbe slot da extracomunitario, mentre appare fuori portata l'ipotesi Alejandro Garnacho del Chelsea. Sul sullo sfondo rimane infine Matteo Cancellieri, per il quale la Fiorentina resta alla finestra pur cercando profili di maggior spessore.

Le mosse in difesa — Sulle corsie basse, in attesa di definire le situazioni relative a Dodo e Fortini, per il ruolo di alternativa ad Alex Jimenez resta vivo il nome di Joao Mario. A sinistra, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo del giovane Victor Valdepeñas dal Real Madrid (atteso a Firenze in settimana), si cercherà poi un sostituto di Gosens.