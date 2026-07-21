Nazione: “Como su Kean. No a barricate, ma la Fiorentina fissa il prezzo”

Un interesse non del tutto nuovo, le prime indiscrezioni erano già circolate un mese fa, ma che in queste ore sta assumendo contorni decisamente più concreti. Il club lariano, forte di una disponibilità economica importante e desideroso di allestire una rosa altamente competitiva per affrontare anche la storica avventura in Champions League, sta valutando la proposta formale da recapitare alla società gigliata.