Scaduti i termini per l'attivazione della clausola rescissoria da 62 milioni di euro, attorno al futuro di Moise Kean cominciano ad addensarsi le prime manovre di mercato. Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, il centravanti della Fiorentina è finito con decisione nel mirino del Como.
La Nazione
Nazione: “Como su Kean. No a barricate, ma la Fiorentina fissa il prezzo”
Un interesse non del tutto nuovo, le prime indiscrezioni erano già circolate un mese fa, ma che in queste ore sta assumendo contorni decisamente più concreti. Il club lariano, forte di una disponibilità economica importante e desideroso di allestire una rosa altamente competitiva per affrontare anche la storica avventura in Champions League, sta valutando la proposta formale da recapitare alla società gigliata.
I dettagli economici e la posizione della Fiorentina—
Secondo il quotidiano, la dirigenza viola (guidata da Paratici) non intende alzare barricate a prescindere: di fronte all'offerta giusta, la Fiorentina è disposta a sedersi al tavolo delle trattative. La cifra stimata per far vacillare il club si attesta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quella prevista dalla clausola scaduta, ma che rappresenterebbe comunque una valutazione congrua per evitare svendite.
La visione tattica di Grosso e i prossimi passi—
Qualora l'offerta non dovesse soddisfare le pretese della Fiorentina, mister Grosso non avrebbe alcun problema a posizionare Kean al centro dell'attacco viola, pur valutando per caratteristiche anche profili differenti per il suo scacchiere tattico.
Al momento, si registrano soltanto primi contatti esplorativi tra i dirigenti del Como e l'entourage del calciatore, mentre non è ancora stata avviata alcuna trattativa ufficiale diretta tra i due club. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'interesse si tradurrà in un'affondo concreto.
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