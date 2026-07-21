Il Como su Kean? Repubblica: “C’è da tempo, ad oggi è soltanto un’idea”

Il Como ha messo gli occhi su Moise Kean: ma al momento è soltanto un timido interessamento. Contattato solo l'entourage.

Per il momento è soltanto una suggestione, poi si vedrà. Repubblica oggi in edicola derubrica così l'interesse ventilato per Moise Kean da parte del Como, arrivato ieri poco dopo la scadenza della clausola della punta. Per cedere il centravanti, si legge, serve un accordo completo fra i club e non più solo l'assenso del ragazzo come nei primi 15 giorni del mese. L'interesse dei lariani è in realtà antecedente a questi giorni, la novità è che si è fatto più forte ora.