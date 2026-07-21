La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane talento classe 2007 sarebbe stato proposto al club viola nei giorni scorsi.
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Alajbegovic-Fiorentina, Pedullà: “E’ stato proposto al club viola”
Fari puntati anche sul super talento della Bosnia, Alajbegovic. Secondo Pedullà, il calciatore sarebbe stato proposto alla Fiorentina
Il giocatore, attualmente tra i profili più interessanti della sua generazione, è già seguito con grande attenzione dall’Atalanta e da altri due club stranieri, pronti a valutare un possibile investimento sul suo cartellino.
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