Alajbegovic-Fiorentina, Pedullà: “E’ stato proposto al club viola”

Fari puntati anche sul super talento della Bosnia, Alajbegovic. Secondo Pedullà, il calciatore sarebbe stato proposto alla Fiorentina

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane talento classe 2007 sarebbe stato proposto al club viola nei giorni scorsi.