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Alajbegovic-Fiorentina, Pedullà: “E’ stato proposto al club viola”

Alajbegovic e Dzeko
Fari puntati anche sul super talento della Bosnia, Alajbegovic. Secondo Pedullà, il calciatore sarebbe stato proposto alla Fiorentina
Matteo Torniai Redattore 

La Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Kerim Alajbegovic. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane talento classe 2007 sarebbe stato proposto al club viola nei giorni scorsi.

Il giocatore, attualmente tra i profili più interessanti della sua generazione, è già seguito con grande attenzione dall’Atalanta e da altri due club stranieri, pronti a valutare un possibile investimento sul suo cartellino.

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