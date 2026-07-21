Dejan Kulusevski torna a far parlare di sé sul mercato. L’esterno offensivo svedese è reduce da un lungo periodo lontano dai campi a causa di un infortunio che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della propria Nazionale per il Mondiale, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono migliorate e il rientro in campo sembra ormai vicino.
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VIOLA NEWS calciomercato Pedullà svela: “Dejan Kulusevski è stato proposto alla Fiorentina”
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Pedullà svela: “Dejan Kulusevski è stato proposto alla Fiorentina”
Tiene banco il mercato sulle fasce per la Fiorentina: il nuovo nome spunta direttamente dall'Inghilterra
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni il giocatore sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina da un intermediario. Al momento, però, la situazione resta in una fase iniziale: non ci sarebbero ancora trattative concrete, ma soltanto un primo sondaggio da parte dell’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione.
Il classe 2000 non sarebbe considerato completamente incedibile dal Tottenham, che potrebbe valutare una sua eventuale cessione davanti alla proposta giusta. La Fiorentina, però, non sarebbe l’unica società ad aver manifestato interesse e gli eventuali contatti dovranno trasformarsi in qualcosa di più concreto per entrare nel vivo.
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