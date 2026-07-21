Pedullà svela: “Dejan Kulusevski è stato proposto alla Fiorentina”

Dejan Kulusevski torna a far parlare di sé sul mercato. L’esterno offensivo svedese è reduce da un lungo periodo lontano dai campi a causa di un infortunio che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della propria Nazionale per il Mondiale, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono migliorate e il rientro in campo sembra ormai vicino.