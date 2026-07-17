Programma personalizzato per Kean. Ma nessun allarme fisico: il punto
Nessun allarme Kean: il lavoro personalizzato in Inghilterra fa parte del programma
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Le parole del vice tecnico di Grosso direttamente dall'Inghilterra
Braschi (classe 2006) è partito in mattinata per unirsi al gruppo di Fabio Grosso
Tutto ciò che ha catturato la curiosità dei nostri lettori
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news…
Il Viola Park è già a tutti gli effetti il centro sportivo più grande d’Italia, ma le ambizioni e le infrastrutture della Fiorentina non sembrano volersi fermare qui. Come riportato dalle…
La prima uscita del mini-ritiro inglese della Fiorentina si chiude con indicazioni utili per il lavoro sul campo e con una piccola curiosità che, per qualche istante, ha fatto trattenere il respiro ai…
Una pesante bufera giudiziaria scuote il mondo del calcio e tocca da vicino anche un volto noto passato dal settore giovanile della Fiorentina. La Procura di Roma ha infatti notificato l'avviso di…
Un guaio extracampo scuote le ultime settimane di vacanza prima del via ufficiale alla nuova stagione. Cristian Volpato, esterno d'attacco classe 2003 del Sassuolo ed ex obiettivo di mercato della…
Uscita la lista dei convocati della Fiorentina di Fabio Grosso in vista della tournée estiva in Inghilterra. Nel gruppo, che partirà nel primo pomeriggio della giornata odierna, c'è il ritorno di Eman…
Il Comune di Firenze conferma il percorso per la candidatura agli Europei 2032 dello stadio Artemio Franchi e ribadisce l'impegno della riqualificazione anche in merito alla proposta della Fiorentina.
Una notizia che rischia di sconvolgere il mercato e il futuro di uno degli obiettivi della Fiorentina per le corsie esterne. Secondo quanto riportato dall'emittente australiana ABC News, l'esterno…
Il popolo viola risponde presente e l'entusiasmo al Viola Park (e non solo) continua a crescere a ritmi serrati. Attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha comunicato ufficialmente il…
Dalle prime informazioni ufficiali relative alla formazione della Fiorentina per l’amichevole contro il Gubbio emerge un dettaglio che non passa inosservato: David De Gea dovrebbe essere ancora il…
Un simbolo destinato a rimanere nel tempo, capace di raccontare un secolo di emozioni, vittorie e appartenenza. Nella giornata di oggi, 22 luglio 2026, al Rocco B. Commisso Viola Park, è stato…
È iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione della Serie A Women Athora 2026-27. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, è stato svelato il calendario completo del massimo campionato…
Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, Radu Dragusin e Viery, arriva la volta di Alex Jimenez. La Fiorentina, attraverso i propri canali…
Dopo esser tornato in Turchia per risolvere la questione visto, Inao Oulai ha fatto finalmente ritorno a Firenze, iniziando ufficialmente la sua avventura alla Fiorentina. Questa mattina, secondo…
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Dopo l'allenamento pomeridiano al Viola Park, ai canali ufficiali del club viola ha parlato il centrocampista Marco Brescianini, principalmente utilizzato in questi giorni da Fabio Grosso come terzino…
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Pep Guardiola non è più soltanto una suggestione per la panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, l'ex tecnico del Manchester City avrebbe incontrato nello…
Dopo l'ufficialità, arrivano anche le prime parole di Christ Inao Oulai da calciatore della Fiorentina. Il nuovo centrocampista viola ha parlato ai canali ufficiali del club: Sono davvero felice di…
Più che una trattativa è stata una vera e propria avventura, ma adesso è ufficiale: Christ Inao Oulai è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ivoriano classe 2006 arriva a Firenze a titolo definitivo…
Amir Richardson riparte dal club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il centrocampista marocchino classe 2002, arrivato alla Fiorentina nell’estate 2024, farà ritorno al Le Havre con la…
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Momenti di preoccupazione al Viola Park durante l’allenamento odierno della Fiorentina. Nel corso di un’esercitazione dedicata alle conclusioni in porta, Nicolò Fagioli ha accusato un problema al…
La Fiorentina prosegue a contrattualizzare dei suoi giovani del settore giovanili. Dopo Croci, è arrivata l'ufficialità per il primo contratto da professionista anche per il classe 2010 Gentjan…
Resta da chiarire anche la situazione legata a Tolu Arokodare. L'attaccante del Wolverhampton è stato uno dei profili seguiti dalla Fiorentina per il reparto offensivo e, insieme a Christ Inao Oulai,…
Si è presentato come nuovo portiere dell'Avellino Tommaso Martinelli. Oggi la presentazione del portiere che arriva in Irpinia con la formula del prestito: "L'Avellino mi voleva da subito, ho pensato…