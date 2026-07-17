Christ Inao Oulai è in volo verso l'Italia. Dopo ore di voci, nessun... cambio di rotta per il centrocampista ivoriano, che è in volo verso l'Italia con un aereo privato inviato dalla Fiorentina. Il club viola ha chiuso la trattativa con il Trabzonspor, e il giocatore sarà nelle prossime ore a disposizione di Fabio Grosso.
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“Oulai in volo verso l’Italia”. Arriverà a Bologna in tarda notte
Si chiude la telenovela Oulai: il giocatore sta per arrivare in Italia, domani sarà al Viola Park
Come riporta il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il classe 2006 è partito alle 23 da Istanbul, in direzione di Bologna (l'aeroporto di Firenze chiude a mezzanotte) dove arriverà dopo le una. Già domani sarà al Viola Park, poi visite mediche e firma sul contratto fino al 2031. Si chiude con il lieto fine una giornata all'insegna dei colpi di scena.
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