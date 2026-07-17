“Oulai in volo verso l’Italia”. Arriverà a Bologna in tarda notte

Si chiude la telenovela Oulai: il giocatore sta per arrivare in Italia, domani sarà al Viola Park

Christ Inao Oulai è in volo verso l'Italia. Dopo ore di voci, nessun... cambio di rotta per il centrocampista ivoriano, che è in volo verso l'Italia con un aereo privato inviato dalla Fiorentina. Il club viola ha chiuso la trattativa con il Trabzonspor, e il giocatore sarà nelle prossime ore a disposizione di Fabio Grosso.