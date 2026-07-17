Tutto fatto per Christ Inao Oulai. La telenovela attorno al centrocampistarivelazione dei Mondiali 2026 sta per giungere a termine, con la Fiorentina che si assicura un talento giovane e di grande prospettiva. Dopo una giornata caotica, tra voci di un tentato rapimento, giocatore a colloquio con un avvocato privato, smentite del club e voci dalla Turchia, la trattativa è definitivamente andata in porto.
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VIOLA NEWS calciomercato VN – Tutto fatto per Oulai. La Fiorentina sborsa 30 milioni per l’ivoriano
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VN – Tutto fatto per Oulai. La Fiorentina sborsa 30 milioni per l’ivoriano
La Fiorentina si assicura Christ Inao Oulai. La giornata caotica non cambia nulla: l'operazione con il Trabzonspor va in porto
Operazione onerosa—
Il giocatore classe 2005 si trasferirà in Italia dal Trabzonspor per una cifra complessiva di 30 milioni tra parte fissa e bonus, con il ragazzo che firmerà un contratto fino al 2031. Per la Fiorentina si tratta di una delle operazioni più onerose della storia, ma anche un investimento per il futuro: Paratici non smette di stupire, il ds viola spara un altro colpo.
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