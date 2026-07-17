VN – Tutto fatto per Oulai. La Fiorentina sborsa 30 milioni per l’ivoriano

Tutto fatto per Christ Inao Oulai. La telenovela attorno al centrocampistarivelazione dei Mondiali 2026 sta per giungere a termine, con la Fiorentina che si assicura un talento giovane e di grande prospettiva. Dopo una giornata caotica, tra voci di un tentato rapimento, giocatore a colloquio con un avvocato privato, smentite del club e voci dalla Turchia, la trattativa è definitivamente andata in porto.