Giallo Oulaï dalla Turchia: finti autisti lo portano via, recuperato dal club

Clamoroso retroscena dalla Turchia lanciato da Sabuncuoğlu: Christ Inao Oulaï è stato portato via a Istanbul da finti autisti

Redazione VN 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 17:38)

Ha dell'incredibile quanto successo nelle ultime ore in Turchia attorno al nome di Christ Inao Oulaï, centrocampista ivoriano del Trabzonspor e obiettivo caldissimo del mercato della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dal noto giornalista ed esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il giocatore è stato protagonista di un vero e proprio "rapimento" sventato a Istanbul.

Il tranello all'aeroporto: finti autisti entrano in azione — La ricostruzione dei fatti ha del surreale. I funzionari del Trabzonspor si erano recati all'aeroporto di Istanbul per accogliere il centrocampista, di rientro dalla Costa d'Avorio. Tuttavia, prima che lo staff ufficiale potesse intercettarlo, alcune persone si sono presentate a Oulaï e a suo padrefingendosi autisti inviati dal club, riuscendo a convincerli a salire a bordo del proprio veicolo e allontanandosi dall'aeroporto.

Ore di apprensione e il blitz del Trabzonspor — Il club di Trebisonda, non vedendo comparire il calciatore al punto d'incontro e non riuscendo a mettersi in contatto con lui per diverso tempo, ha fatto scattare l'allarme e ha avviato repentine indagini sulla situazione. Fortunatamente, in seguito, i dirigenti del Trabzonspor sono riusciti a stabilire un contatto con il giocatore, a rintracciarlo e a recuperare fisicamente Oulaï e suo padre dalle mani dei malintenzionati. Restano ancora da chiarire le motivazioni dietro a questo clamoroso tranello, ma la vicenda si è fortunatamente conclusa con il ritorno del centrocampista sotto la tutela del proprio club.