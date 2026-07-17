Croci, dopo il rinnovo: “Fiorentina una seconda famiglia. Felice della fiducia”

Federico Croci commenta i primi giorni di ritiro al Viola Park con la prima squadra della Fiorentina: "Un mondo diverso dalle giovanili"

Redazione VN 17 luglio 2026 (modifica il 17 luglio 2026 | 16:54)

Dopo la firma sul primo contratto da professionista fino al 2029 arrivata in mattinata, come vi avevamo anticipato lo scorso 2 luglio, Federico Croci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali ai canali del club. Il giovane attaccante classe 2010, attualmente aggregato al gruppo al Viola Park, ha raccontato le sue fortissime emozioni per questo momento magico, diviso tra i traguardi superati e l'impatto con il calcio dei grandi.

"La Fiorentina è una seconda famiglia, sento fiducia" — L'emozione nelle parole del baby bomber è evidente, soprattutto quando ripercorre gli anni trascorsi nel settore giovanile gigliato:

"Sì, sono molto felice di aver firmato con questa grande società, che dimostra di avere fiducia in me. Ormai sono quattro anni che sono qui ed è diventata quasi una seconda famiglia".

Un legame profondo, che poggia sulle fondamenta di un'ultima stagione vissuta a ritmi altissimi e ricca di grandissimi successi personali e di squadra:

"L'anno scorso è stato un grande anno, dall'esordio in Primavera alla vittoria del Viareggio, fino alla conquista dell'Europeo Under 17 con la Nazionale italiana. A livello fisico è stata un'annata difficile perché ero molto impegnato con tante categorie contemporaneamente, ma sono davvero contento di quello che abbiamo fatto".

"Il ritiro coi grandi? Un mondo del tutto diverso" — Adesso per l'attaccante si sono aperte le porte della prima squadra. Un salto di categoria netto, che Croci sta affrontando con la giusta mentalità:

"Iniziare quest'anno direttamente con la prima squadra è veramente una bellissima cosa, sento che sto facendo dei passi avanti. C'è sempre da imparare qualcosa, ma quando arrivi qua capisci che hai tanto da apprendere: è un mondo tutto diverso rispetto al settore giovanile, cambiano radicalmente le idee di gioco e le richieste degli allenatori e dei compagni".

Nessuna paura, però, grazie all'accoglienza dei senatori dello spogliatoio viola:

"Piano piano, tramite i consigli di alcuni dei giocatori più esperti, mi sto ambientando. L'unica cosa da fare qui è cercare di osservare tutto e rubare con gli occhi ogni minimo dettaglio".