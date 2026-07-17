Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, scomparso oggi all'età di 91 anni. L'ex allenatore resterà per sempre nella storia per aver guidato l'Hellas Verona alla conquista dell'indimenticabile scudetto nella stagione 1984-85, una delle imprese più straordinarie del calcio italiano. Nella sua carriera ha allenato anche Genoa e Inter, lasciando ovunque il segno grazie alla sua competenza, alla semplicità e a uno stile lontano dai riflettori.
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Addio a Osvaldo Bagnoli: si spegne il tecnico dello storico scudetto del Verona
È morto oggi Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona del 1985. Il calcio italiano saluta uno dei tecnici più iconici della sua storia
Riservato e amatissimo dagli appassionati, Bagnoli è stato uno dei tecnici più rispettati della sua generazione. Il suo nome resterà indissolubilmente legato alla favola del Verona campione d'Italia, capace di imporsi in un'epoca ricca di campioni e grandi squadre. Con la sua scomparsa il mondo del calcio perde uno dei protagonisti più iconici e autentici della propria storia.
Il saluto della Fiorentina—
"Tutta la Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, protagonista indimenticabile della storia del nostro sport. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze"
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