Addio a Osvaldo Bagnoli: si spegne il tecnico dello storico scudetto del Verona

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli , scomparso oggi all'età di 91 anni. L'ex allenatore resterà per sempre nella storia per aver guidato l'Hellas Verona alla conquista dell'indimenticabile scudetto nella stagione 1984-85, una delle imprese più straordinarie del calcio italiano. Nella sua carriera ha allenato anche Genoa e Inter, lasciando ovunque il segno grazie alla sua competenza, alla semplicità e a uno stile lontano dai riflettori.

Riservato e amatissimo dagli appassionati, Bagnoli è stato uno dei tecnici più rispettati della sua generazione. Il suo nome resterà indissolubilmente legato alla favola del Verona campione d'Italia, capace di imporsi in un'epoca ricca di campioni e grandi squadre. Con la sua scomparsa il mondo del calcio perde uno dei protagonisti più iconici e autentici della propria storia.