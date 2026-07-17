Tragedia per Silvio Baldini, è scomparsa a trent’anni la figlia Valentina

Sono ore di grande dolore per Silvio Baldini . È scomparsa all'età di 30 anni la figlia Valentina , figura centrale nella vita dell'attuale commissario tecnico dell'Italia. Affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica , Valentina è sempre stata il punto di riferimento del padre, che in più occasioni ha raccontato come la sua presenza abbia cambiato il suo modo di vedere la vita.

Nelle sue interviste più intime, Baldini ha spesso spiegato come la figlia gli abbia insegnato a dare il giusto peso al calcio, ridimensionando vittorie e sconfitte e riportando al centro i valori più autentici dell'esistenza. «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio», è una delle frasi che più lo rappresentano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione, coinvolgendo il mondo del calcio e tutti coloro che negli anni hanno conosciuto la loro storia. Lo scrive il Corriere dello Sport