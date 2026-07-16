Trabzonspor, il vicepresidente: “Accordo per Oulai. Non volevamo cederlo”

Il vicepresidente del Trabzonspor conferma la probabile cessione di Oulai alla (non citata) Fiorentina. Tutto però sembra portare al club viola

Matteo Torniai Redattore 16 luglio 2026 (modifica il 16 luglio 2026 | 19:04)

Il futuro di Chris Inao Oulai sembra ormai sempre più lontano dal Trabzonspor e vicino alla Fiorentina. A confermare l’evoluzione della trattativa è stato il vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, che ha parlato della possibile partenza del centrocampista ivoriano.

“Oulai? Faremo il necessario per concretizzare la sua cessione. In realtà abbiamo già raggiunto un accordo di massima con il club interessato, ma stiamo aspettando che venga definito l’accordo finale. Il giocatore ha avuto un colloquio ieri e ne avrà un altro anche oggi. Credo che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni”.

Il presidente ha poi spiegato come Oulai fosse inizialmente considerato una pedina fondamentale del progetto tecnico del Trabzonspor: “Era uno dei giocatori che facevano parte dello zoccolo duro della squadra, quelli che volevamo assolutamente trattenere. Non avevamo intenzione di cederlo”.

A cambiare la situazione, però, sono state le offerte arrivate per il giovane centrocampista: “Se qualcuno venisse da te e ti offrisse sei milioni per un’auto che ne vale due, è normale che tu voglia prendere in considerazione la proposta. Anche noi, davanti a offerte molto importanti, abbiamo iniziato a valutare la possibilità di una cessione nell’interesse del Trabzonspor”.

La decisione finale spetterà comunque alla dirigenza del club turco: “La questione è nelle mani del presidente e verrà valutata tenendo conto degli interessi della società”.

Cosa filtra dal Viola Park — I nostri inviati al Viola Park, in occasione dell'allenamento pomeridiano della squadra, hanno appreso da fonti vicine alla Fiorentina sia "dell'accordo con il Trabzonspor" sia, di conseguenza, "dell'atterraggio di Oulai nella giornata di domani a Peretola". Giova però ricordare che la stessa società, poco meno di due settimane fa, smentiva qualsivoglia trattativa o addirittura interesse.