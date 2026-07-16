Secondo quanto riportato da TG Regione, Chris Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor, è atteso domani all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola, dove dovrebbe arrivare con un volo privato previsto intorno alle 15.30.
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TG Regione sicuro: “Oulai atteso domani a Firenze. Volo privato nel pomeriggio”
TG Regione svela l'orario del possibile arrivo di Oulai all'aeroporto di Peretola nella giornata di domani
La trattativa con il club turco sarebbe infatti ormai definita e resterebbero soltanto gli ultimi adempimenti burocratici prima dell’annuncio ufficiale da parte della società viola. Segnaliamo che dalla Fiorentina arrivano smentite informali sulla notizia inerente l'arrivo domani del 20enne a Firenze.
Il centrocampista ivoriano diventerebbe così un altro tassello della rivoluzione estiva portata avanti dal direttore sportivo Fabio Paratici, che sta costruendo una rosa giovane e di prospettiva per la nuova stagione sotto la guida di Fabio Grosso.
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