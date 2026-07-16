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TG Regione sicuro: “Oulai atteso domani a Firenze. Volo privato nel pomeriggio”

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TG Regione svela l'orario del possibile arrivo di Oulai all'aeroporto di Peretola nella giornata di domani
Redazione VN

Secondo quanto riportato da TG Regione, Chris Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor, è atteso domani all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola, dove dovrebbe arrivare con un volo privato previsto intorno alle 15.30.

La trattativa con il club turco sarebbe infatti ormai definita e resterebbero soltanto gli ultimi adempimenti burocratici prima dell’annuncio ufficiale da parte della società viola. Segnaliamo che dalla Fiorentina arrivano smentite informali sulla notizia inerente l'arrivo domani del 20enne a Firenze.

Il centrocampista ivoriano diventerebbe così un altro tassello della rivoluzione estiva portata avanti dal direttore sportivo Fabio Paratici, che sta costruendo una rosa giovane e di prospettiva per la nuova stagione sotto la guida di Fabio Grosso.

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