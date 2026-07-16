Oulai è nel mirino della Fiorentina, ma soprattutto è stato nelle ultime settimane al centro delle valutazioni del Trabzonspor. Inizialmente lo aveva inserito tra i giocatori considerati fondamentali per il proprio progetto, ma davanti alle offerte del club viola qualcosa è cambiato.
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Oulai, il Trabzonspor sull’accordo: “Se ti danno 6 milioni per un’auto da 2…”
Durante una conferenza stampa locale, il vicepresidente del Trabzonspor ha spiegato l'evoluzione della trattativa per Oulai
A spiegare il cambio di prospettiva è stato il vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, che ha utilizzato una metafora per chiarire la posizione della società:
“Se qualcuno venisse da te e ti offrisse sei milioni per un’auto che ne vale due, è normale che tu voglia prendere in considerazione la proposta. Anche noi, quando sono arrivate proposte molto importanti, abbiamo iniziato a prendere in considerazione la possibilità di una cessione nell’interesse del Trabzonspor”.
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