Oulai, il Trabzonspor sull’accordo: “Se ti danno 6 milioni per un’auto da 2…”

Oulai è nel mirino della Fiorentina, ma soprattutto è stato nelle ultime settimane al centro delle valutazioni del Trabzonspor . Inizialmente lo aveva inserito tra i giocatori considerati fondamentali per il proprio progetto, ma davanti alle offerte del club viola qualcosa è cambiato .

A spiegare il cambio di prospettiva è stato il vicepresidente del club turco, Zeyyat Kafkas, che ha utilizzato una metafora per chiarire la posizione della società:

“Se qualcuno venisse da te e ti offrisse sei milioni per un’auto che ne vale due, è normale che tu voglia prendere in considerazione la proposta. Anche noi, quando sono arrivate proposte molto importanti, abbiamo iniziato a prendere in considerazione la possibilità di una cessione nell’interesse del Trabzonspor”.