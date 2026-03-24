Gli allenatore del settore giovanile della Fiorentina per la stagione 2026/27
News Giovanili
VN - Il giovane Mazzi lascia la Fiorentina. Va in Primavera in una squadra di B
Il portiere classe 2009 Tommaso Mazzi lascia la Fiorentina e passa al Cesena Primavera. Per lui subito l'incrocio con gli ex il 31 ottobre.
Fiorentina-Gubbio, le formazioni ufficiali: Kean ai box, subito Atta!
La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua prima vera uscita della pre-season 2026-27. Dopo la sgambata della scorsa settimana contro la Fiorentina Primavera, i viola scendono in…
Loric Timmermans, classe 2009 proveniente dal RAAL La Louviere, è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, che sarà al servizio di Andreazzoli in Primavera, ha espresso la…
Supercoppa Primavera, ufficiali luogo e data del match. Tutte le info
Ufficializzata la data della finale di Supercoppa Primavera. A contendersi il trofeo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano saranno la Fiorentina, fresca vincitrice dello Scudetto Primavera 2025/26,…
Primavera, Andreazzoli a lungo in viola. Svelata la durata del contratto
Sarà Aurelio Andreazzoli il tecnico che avrà il compito di raccogliere il testimone di Daniele Galloppa alla guida della Fiorentina Primavera. E, in attesa della firma, arrivano aggiornamenti rispetto…
Flop Italia U19, addio Europeo: ora lo spareggio per salvare il Mondiale U20
Rispetto alle ultime entusiasmanti edizioni, l'Europeo Under 19 del 2026 non sarà certamente da ricordare per l'Italia. La selezione azzurra, che arrivava alla competizione con una discreta dose di…
Pres. Brescia: "Beldenti? Impossibile trattenerlo. Offerta fuori dal comune"
Pochi giorni fa la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del giovanissimo difensore dell'Union Brescia Dennis Beldenti. Oggi è tornato a parlare del trasferimento anche il presidente del club…
Under 15, la Fiorentina pesca dal Bologna. In arrivo Zaza come nuovo tecnico
Novità in arrivo per il settore giovanile viola. Secondo quanto rivelato da Gazzetta Regionale, la Fiorentina è vicinissima a definire l'ingaggio di Fabio Zaza come nuovo allenatore per la prossima…
VN - Fiorentina, continua la ricerca di giovani talenti: preso un classe 2010
Non solo il calciomercato dei grandi con il primo acquisto Viery. La Fiorentina si muove ancora per il settore giovanile e in previsione futura. ha chiuso per un altro giovane talento. Secondo quanto…
Fiorentina, si cambia anche in Under 17. Guberti annuncia l'addio
E' un'estate di cambiamenti in casa Fiorentina, e non solo a livello di prima squadra. Tra le figure che salutano c'è anche Stefano Guberti, da due anni alla guida della formazione Under 17. Il…
Con la sconfitta dell'Under 15, in semifinale, rimontati dal Milan che ieri si è laureato campione nazionale, l'ultima speranza di un trionfo viola a livello di giovanili, oltre alla primavera,…
Under 15 - Fiorentina, svanisce il sogno Scudetto: in finale ci va il Milan
Sarà il Milan (purtroppo) e non la Fiorentina a giocare la Finalissima Scudetto della categoria Under 15. Nella gara di ritorno della semifinale giocata al "Vismara" la squadra rossonera si è imposta…
Croci dopo l’Europeo U17: “I sacrifici fanno parte del percorso”
Fresco di titolo di Campione d’Europa con l’Italia Under 17, il giovane talento della Fiorentina Federico Croci, classe 2010, è tornato a Subbiano, il paese in cui è cresciuto e dove ha iniziato a…
Giovanili viola, il riepilogo: U15 in vantaggio, U17 pronta ai quarti di finale
Nel fine settimana che ha visto la nazionale italiana U17 laurearsi campione all'europeo andato in scena a Tallinn grazie alle vittorie decisive sulla Spagna in semifinale (a segno Federico Croci), e…
Croci campione d'Europa con l'Italia Under 17: Belgio battuto ai rigori!
Federico Croci ce l'ha fatta: l'attaccante del 2010, fiore all'occhiello delle giovanili viola già campione della Viareggio Cup con l'Under 18, ha trionfato con la Nazionale italiana agli Europei…
Europeo U17, Croci protagonista: battuta la Spagna ai rigori. È finale!
Federico Croci si prende la scena nella semifinale dell'Europeo U17 tra Italia e Spagna. L'attaccante della Fiorentina, schierato titolare dal commissario tecnico azzurro, è stato il grande…
Orgoglio viola: Croci si prende l’Italia U17. Titolare e subito decisivo all'Europeo
C’è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano, ma la notizia delle ultime ore è che Federico Croci non è andato in…
Galloppa: "È il coronamento di un percorso. Mia ultima partita? Vi spiego"
L'allenatore viola, Daniele Galloppa, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria dello scudetto Primavera. Le sue parole: "Al fischio finale ho pensato al percorso di quest'anno, a come è cresciuta la…
Balbo, che stagione: doppia convocazione con la Nazionale del Venezuela
Un'altra buona notizia per Luis Balbo, affacciatosi stabilmente in prima squadra in questi ultimi mesi con Vanoli. Il terzino classe 2006 rientra tra i convocati del Venezuela per gli impegni…
Croci si prende la scena: il gioiello viola all'Europeo U17 sotto età
C'è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano. Federico Croci, promettente seconda punta della cantera viola, si…
Nazionale Under 16, i convocati di Pasqual per il Portogallo: tre i giovani viola
Tre i giovani calciatori della Fiorentina convocati dal c.t. Manuel Pasqual per il Torneo di Sviluppo in Portogallo
Weekend giovanili: Primavera alle semifinali scudetto, U15 ai quarti, fuori gli U14
Come ogni lunedì ecco il consueto articolo di riepilogo del weekend delle giovanili viola: La Primavera continua a far sognare e si qualifica matematicamente alle finali scudetto, bene l'Under 18 che…
Fiorentina Under 15 batte l’Atalanta e vola ai quarti di finale del campionato
La Fiorentina, dopo il 3-3 ottenuto nella gara d’andata di mercoledì 6 maggio contro l’Atalanta, si è giocata l’accesso ai quarti di finale nella delicata trasferta di Bergamo. Per rivivere l'intera…
Weekend positivo per le giovanili viola: ecco tutti i risultati e classifiche
PRIMAVERA MASCHILE: La Fiorentina ha affrontato lunedì 27 alle ore 17:00 il Monza in una sfida delicata, che i viola hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di Puzzoli, Trapani e Kone. Tramite questo…
Giovanili viola: il quadro completo di tutti i risultati e le classifiche
PRIMAVERA MASCHILE: Vittoria fondamentale della Primavera viola che batte i bianconeri in trasferta per 2-1. Le reti di Sadotti e Conti fanno volare la viola che, grazie agli scivoloni di Parma e…
Italia Under 15, due giocatori viola convocati per il "Torneo delle Nazioni"
L'Italia Under 15, dal 25 aprile al 1 maggio, affronterà il "Torneo delle Nazioni" in Friuli. I ragazzi allenati da Enrico Battisti si sfideranno contro Galles, Cina e Romania, in una fase campionato…
Risultati giovanili: ottimo weekend della cantera, vincono tutte tranne la Primavera
Come ogni lunedì, vi proponiamo il riassunto dei risultati delle giovanili della Fiorentina, che hanno portato a casa tutte buoni risultati con l'eccezione della Primavera. PRIMAVERA: Fiorentina 1-3…
Floro Flores: "Mio figlio Armando? Alla Fiorentina sanno lavorare bene"
Antonio Floro Flores ha appena condotto da allenatore il Benevento alla vittoria del girone C di Serie C con conseguente promozione in Serie B. Ai microfoni di Sky Sport ha avuto modo di parlare anche…
Capparella: "Il gruppo ha fatto la differenza. Questo trofeo è di tutti"
Dopo la vittoria della Viareggio Cup, l'allenatore della Fiorentina U18, Marco Capparella, ha parlato ai canali ufficiali viola. Le sue parole: L'abbraccio dei ragazzi e il loro sorriso è la cosa più…