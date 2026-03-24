Croci dopo l’Europeo U17: “I sacrifici fanno parte del percorso” R. VN Redazione VN 13 giugno - 11:52 13 giugno

Fresco di titolo di Campione d’Europa con l’Italia Under 17, il giovane talento della Fiorentina Federico Croci, classe 2010, è tornato a Subbiano, il paese in cui è cresciuto e dove ha iniziato a…