Federico Croci ce l'ha fatta: l'attaccante del 2010, fiore all'occhiello delle giovanili viola già campione della Viareggio Cup con l'Under 18, ha trionfato con la Nazionale italiana agli Europei Under 17 in Estonia. Il Belgio ha dominato la finale ed è passato in vantaggio nel finale, ma un rigore di Fugazzola, battitore designato proprio al posto di Croci che era stato sostituito nella ripresa, ha portato la gara ai tiri dal dischetto.
VIOLA NEWS nazionali Croci campione d’Europa con l’Italia Under 17: Belgio battuto ai rigori!
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Croci campione d’Europa con l’Italia Under 17: Belgio battuto ai rigori!
Croci titolare nella finale di Euro Under 17: non ha segnato, ma ha gioito coi compagni di un anno più grandi salendo sul tetto d'Europa
Due errori per il Belgio, solo uno per l'Italia, e la festa è potuta partire. L'Italia bissa il successo continentale del 2024, arrivato contro il Portogallo a Limassol. Nei vari incroci tra pari età gli Azzurrini non hanno mai perso: il bilancio dice cinque vittorie su sette match disputati, con tre pareggi. Per Croci anche la soddisfazione di aver segnato il gol azzurro nella semifinale contro la Spagna qualche giorno fa. La sensazione è che il ragazzo sarà protagonista già in Primavera (Under 20) nella prossima stagione.
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