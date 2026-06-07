Croci campione d’Europa con l’Italia Under 17: Belgio battuto ai rigori!

Croci titolare nella finale di Euro Under 17: non ha segnato, ma ha gioito coi compagni di un anno più grandi salendo sul tetto d'Europa

Federico Croci ce l'ha fatta: l'attaccante del 2010, fiore all'occhiello delle giovanili viola già campione della Viareggio Cup con l'Under 18, ha trionfato con la Nazionale italiana agli Europei Under 17 in Estonia. Il Belgio ha dominato la finale ed è passato in vantaggio nel finale, ma un rigore di Fugazzola, battitore designato proprio al posto di Croci che era stato sostituito nella ripresa, ha portato la gara ai tiri dal dischetto.