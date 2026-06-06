Verso Grecia-Italia, Fortini cambia numero e si candida ad una maglia da titolare

Italia, le scelte di Baldini contro la Grecia: Fortini scala le gerarchie e affianca Comuzzo. Ndour confermato con la maglia numero 10

Redazione VN 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 20:47)

Dopo la vittoria di misura firmata da Pio Esposito contro il Lussemburgo (0-1), l'Italia del CT ad interim Silvio Baldini è pronta a chiudere la stagione a Creta, dove domani affronterà in amichevole la Grecia allo stadio di Heraklion. La Fiorentina può ancora sorridere: dopo i 90' di Ndour, i 76' di Comuzzo e i 23' da subentrato di Fortini nello scorso match, la Nazionale sperimentale, nata sul blocco dell'Under 21, è pronta a tingersi di viola fin dal primo minuto.

La FIGC ha svelato i numeri di maglia per il match di domani: le ultime indiscrezioni di formazione lanciano i tre giocatori di proprietà della Fiorentina verso una maglia da titolare.

I numeri dei viola: cambia Fortini — Nessuna sorpresa per Cher Ndour, che si tiene stretta la prestigiosa e pesante maglia numero 10, confermandosi il leader tecnico di questa Nazionale. Conferma anche per Pietro Comuzzo, che blinda la sua classica numero 15. La novità riguarda invece Niccolò Fortini: complice il forfait di Palestra (il terzino dell'Atalanta ha lasciato il ritiro d'accordo con il club per i postumi di alcuni acciacchi accusati al termine della stagione col Cagliari), il laterale viola ha ereditato la maglia numero 2.

Probabile formazione: Fortini e Comuzzo dal 1' — Ed è proprio sulle corsie esterne che arriva la grande novità per la Fiorentina. A destra, infatti, dovrebbe toccare proprio a Niccolò Fortini, pronto a rilevare Favasuli in un naturale percorso di turnover viste le gare ravvicinate. In mezzo alla retroguardia, davanti al capitano Donnarumma, agirà ancora Comuzzo al fianco di Mane.

A centrocampo Baldini non dovrebbe stravolgere lo scacchiere che ha battuto il Lussemburgo: pronti dal primo minuto Pisilli, Lipani e il viola Ndour. Il CT scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore, con il veneziano Matteo Dagasso che scalpita in panchina e spera di insidiare uno dei tre mediani titolari.

Questo il probabile undici degli Azzurri:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Fortini, Comuzzo, Mane, Ahanor; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Esposito, Inacio. All. Baldini.