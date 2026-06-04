Italia U19, i convocati per l’Europeo: Bollini chiama un portiere viola

Nell'elenco dei convocati diramato dal selezionatore azzurro è presente anche una conoscenza del Viola Park: si tratta di Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 di proprietà della Fiorentina. Per l'estremo difensore si tratta di una chiamata importante che arriva dopo una stagione vissuta tra luci e ombre: una prima parte dell'anno caratterizzata da alti e bassi con la maglia del Pontedera, prima del successivo trasferimento al Cosenza, nel girone C della terza serie italiana, dove però non è praticamente mai sceso in campo.