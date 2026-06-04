La strada verso l'Europeo in Galles della Nazionale Under 19 passa da Tirrenia. Come riporta il sito della FIGC, dal 7 al 12 giugno gli Azzurrini si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica per rifinire la preparazione in vista della fase finale del torneo continentale, in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Il Ct Alberto Bollini ha convocato 30 calciatori che, prima della partenza, affronteranno in amichevole la Primavera del Livorno giovedì 11 giugno.
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Italia U19, i convocati per l’Europeo: Bollini chiama un portiere viola
Nell'elenco dei convocati diramato dal selezionatore azzurro è presente anche una conoscenza del Viola Park: si tratta di Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 di proprietà della Fiorentina. Per l'estremo difensore si tratta di una chiamata importante che arriva dopo una stagione vissuta tra luci e ombre: una prima parte dell'anno caratterizzata da alti e bassi con la maglia del Pontedera, prima del successivo trasferimento al Cosenza, nel girone C della terza serie italiana, dove però non è praticamente mai sceso in campo.
L'Italia esordirà nel Gruppo B lunedì 29 giugno contro la Serbia, per poi sfidare Croazia (2 luglio) e Ucraina (5 luglio). Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali. In palio, oltre al titolo europeo, ci sono anche i pass di qualificazione per il Mondiale Under 20 del 2027.
La lista completa—
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).
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