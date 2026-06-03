La nuova versione dell'Italia targata Silvio Baldini è pronta alla sua prima uscita dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Alle 20:45 gli azzurri scendono in campo contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg. Un'Italia molto giovane con tanti giocatori dell'Under 23 pronti ad esordire nella Nazionale maggiore.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Lussemburgo-Italia 0-0 LIVE: Ndour e Comuzzo in campo tra i giovani di Baldini
nazionali
Lussemburgo-Italia 0-0 LIVE: Ndour e Comuzzo in campo tra i giovani di Baldini
Segui su Violanews l'amichevole tra Lussemburgo e Italia
Le formazioni ufficiali:—
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Esposito, Koleosho
© RIPRODUZIONE RISERVATA