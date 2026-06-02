Verso Lussemburgo-Italia, Ndour titolare con la 10. E non sarà l’unico viola dal 1′

Nella probabile formazione per la gara di domani sono dati in formazione sia Cher Ndour che Pietro Comuzzo. Il centrocampista viola, che vestirà la maglia numero 10, è uno dei "fedelissimi" di Baldini in Under 21, mentre il difensore (con l'ormai classico 15) si è spesso alternato ad altri elementi a disposizione del ct. L'altro viola Nicolò Fortini (numero 25) partirà invece con tutta probabilità dalla panchina.