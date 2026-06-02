Si candidano per partire dal 1' contro il Lussemburgo due dei viola convocati da Silvio Baldini per l'amichevole di domani in Lussemburgo, a cui seguirà quella del 7 giugno contro la Grecia. Il ct ad interim dopo l'eliminazione dal Mondiale ha convocato il blocco dell'Under 21, tranne il capitano Donnarumma che aiuterà i più giovani nel percorso di inserimento nel calcio dei grandi.
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VIOLA NEWS nazionali Verso Lussemburgo-Italia, Ndour titolare con la 10. E non sarà l’unico viola dal 1′
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Verso Lussemburgo-Italia, Ndour titolare con la 10. E non sarà l’unico viola dal 1′
Cher Ndour verso il debutto in Nazionale con la maglia numero 10. Contro il Lussemburgo titolare anche Comuzzo
Nella probabile formazione per la gara di domani sono dati in formazione sia Cher Ndour che Pietro Comuzzo. Il centrocampista viola, che vestirà la maglia numero 10, è uno dei "fedelissimi" di Baldini in Under 21, mentre il difensore (con l'ormai classico 15) si è spesso alternato ad altri elementi a disposizione del ct. L'altro viola Nicolò Fortini (numero 25) partirà invece con tutta probabilità dalla panchina.
ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, P. Esposito, Koleosho. All.: Baldini.
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