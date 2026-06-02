Croazia k.o. con il Belgio: Pongracic non evita il 90° gol in nazionale di Lukaku

Sarà Marin Pongracic l'unico rappresentante viola ai Mondiali in Usa, Canada e Messico. Nella prima amichevole pre rassegna iridata contro il Belgio, il centrale della Fiorentina è entrato all'ora di gioco sul punteggio di 1-0 per i Diavoli Rossi (gol di Tielemans nel primo tempo) e nel finale prova ad evitare - invano - il raddoppio di Lukaku. Errore di Moro al 96' e tentativo senza successo del difensore viola di fermare la corsa verso la porta dell'attaccante del Napoli, che segna così il novantesimo gol con la nazionale.