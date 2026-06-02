Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Croazia k.o. con il Belgio: Pongracic non evita il 90° gol in nazionale di Lukaku

nazionali

Croazia k.o. con il Belgio: Pongracic non evita il 90° gol in nazionale di Lukaku

Croazia k.o. con il Belgio: Pongracic non evita il 90° gol in nazionale di Lukaku - immagine 1
Marin Pongracic è entrato nell'amichevole contro il Belgio: Croazia sconfitta in casa per 2-0
Redazione VN

Sarà Marin Pongracic l'unico rappresentante viola ai Mondiali in Usa, Canada e Messico. Nella prima amichevole pre rassegna iridata contro il Belgio, il centrale della Fiorentina è entrato all'ora di gioco sul punteggio di 1-0 per i Diavoli Rossi (gol di Tielemans nel primo tempo) e nel finale prova ad evitare - invano - il raddoppio di Lukaku. Errore di Moro al 96' e tentativo senza successo del difensore viola di fermare la corsa verso la porta dell'attaccante del Napoli, che segna così il novantesimo gol con la nazionale.

Leggi anche
Croazia, Pongracic parte dalla panchina nell’amichevole contro il Belgio
L’Italia di Baldini in partenza. Due viola pronti all’esordio con il Lussemburgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA