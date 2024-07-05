La Coppa Italia rimane l'ultimo trofeo sollevato dalla Fiorentina, nell'ormai lontano 2001 nella doppia finale contro il Parma. Da allora i viola hanno sempre vissuto cavalcate interessanti, chiuse con le sconfitte nelle finali 2014 e 2023, mentre nell'ultimo torneo è arrivata un po' a sorpresa l'eliminazione contro l'Empoli agli ottavi di finale. Raccogliamo comunque, anche quando i viola sono fuori, le notizie più interessanti e di carattere generale sul trofeo nazionale italiano.