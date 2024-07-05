Coppa Italia 2026-27 - Il tabellone completo. Fra 12 giorni le prime gare
Il tabellone e le date della prossima edizione di Coppa Italia. La Fiorentina farà il suo esordio al "Franchi" nel primo turno
Il tabellone e le date della prossima edizione di Coppa Italia. La Fiorentina farà il suo esordio al "Franchi" nel primo turno
La Lazio di Maurizio Sarri he centrato un traguardo inatteso, la finale di Coppa Italia. In un'annata difficilissima, come lo stesso Sarri ha dichiarato, i biancocelesti potrebbero portarsi a casa un…
Il tecnico della Dea ha esaltato l'ambiente bergamasco, definito ideale per lavorare ad alti livelli nel calcio
Il clima in casa Lazio si fa sempre più rovente. Il tifo biancoleste è in sciopero contro la dirigenza da alcune settimane, con un Olimpico che spesso resta mestamente semi-deserto. La protesta…
"Fate domande serie la prossima volta, è meglio". L'allenatore del Napoli Antonio Conte al termine della sfida di Coppa Italia contro il Como, vinta dai lariani ai calci di rigore, si è presentato ai…
Il tecnico del Como Cesc Fabregas fa della coerenza e della riconoscibilità del suo gioco i capisaldi della sua visione calcistica, ma forse a causa della grande importanza dell'obiettivo (ovvero la…
Il tabellino FIORENTINA-COMO 1-3 MARCATORI: 7' Piccoli (F), 20' Sergi Roberto (C), 60' Paz (C), 90'+1 Morata (C) FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo (84' Pongracic), Ranieri, Balbo (66'…
Oltre alle date di Serie A fino alla 22ª giornata, la Lega ha ufficializzato anche quella per quanto riguarda gli Ottavi di finale di Coppa Italia, dove la Fiorentina affronterà il Como. La gara in…
Questo pomeriggio l’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha annunciato la lista dei convocati per la sfida di questa sera all’Olimpico di Torino contro il Torino di Marco Baroni, valida per i…
Il Pisa neo promosso in Serie A vince il turno di Coppa Italia con il Cesena. Dopo i novanta minuti, le due squadre hanno concluso la sfida a reti bianche, quindi sono stati necessari i calci di…
La sede della finale della prossima edizione della Coppa Italia potrebbe cambiare: da Roma a Milano, dall’Olimpico a San Siro. L'idea, riportata dall'Ansa, sarebbe arrivata da alcuni presidenti di…
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in finale > Dopo alcune delusioni, direi che abbiamo meritato di vincere. Abbiamo fatto una grande…
È finita Milan-Bologna, la finale di Coppa Italia va ai rossoblù. Dopo i novanta minuti All'Olimpico di Roma il trofeo che dà l'accesso all'Europa League va a Italiano. Primo trofeo da allenatore per…
Jovic e Italiano contro in finale. Insieme a Roma contro l'Inter, oggi avversari in Milan-Bologna. Gli errori del serbo nella finale con i nerazzurri non sono di certo passati dalla mente dei tifosi…
Sono spariti alcuni pullman per la finale di Coppa Italia all’Olimpico: questo lo scenario caotico che si è presentato stamane, secondo il Resto del Carlino, a molti tifosi del Bologna di Vincenzo…
Il Bologna di Vincenzo Italiano domani affronterà la finald i Coppa Italia. La partita più importante sella propria storia recente, ed un'altra finale per l'ex tecnico viola. Le 3 con la Fiorentina…
Semifinale di andata di Coppa Italia, è derby della Madonnina tra Milan e Inter, giocano in casa i rossoneri. Confermate le formazioni attese. **Conceiçao non pensa alla Fiorentina **sabato e sceglie…
Se già quella degli ottavi poteva essere considerata un'impresa, considerando la vittoria a Firenze con una squadra piena zeppa di giovani e riserve, l'Empoli si ripete anche in casa della Juve,…
Di seguito i precedenti della Fiorentina in Coppa Italia nei turni in cui la squadra viola ha esordito ai quarti ed agli ottavi di finale, venendo subito eliminata LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL…
Roberto D'Aversa, il tecnico dell'Empoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sulla Fiorentina che vale i quarti di finale di Coppa Italia: Ci speravo, questa partita entrerà nella storia…
Bellissima dedica da parte della Fiorentina per Edoardo Bove. Nella classica foto pre fischio d'inizio, l'undici titolare viola ha esposto uno striscione ironico con su scritto: "Non volevi la maglia,…
Pronti via, e subito gol preso per la Fiorentina contro l'Empoli "B", versione Coppa Italia. Il classe 2005 Emmanuel Ekong approfitta di un errore di Quarta, riceve, entra in area e batte Terracciano…
La Fiorentina scende in campo al Franchi contro l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia: in palio i quarti di finale del torneo contro la vincente dell'altro ottavo tra Juventus e Cagliari.
Oggi inizia la Coppa Italia della Fiorentina. I viola di Raffaele Palladino sfideranno l'Empoli questa sera al Franchi (ecco dove seguirla), negli ottavi di finale. Una Coppa Italia che presenta una…
Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia a dirigere Fiorentina-Empoli stasera al "Franchi". Come assistenti di linea sono stati designati Mondin e Di Monte, mentre al VAR ci saranno Meraviglia e Di…
Qualche giorno fa erano stati gli ultras della Curva Nord dell'Inter ha far sapere con uno striscione il loro pensiero sulla trasferta di Firenze. Così come durante questa stagione molte tifoserie…
Sono da poco stati diramati gli orari ufficiali degli ottavi di Coppa Italia 24/25. La Fiorentina come risaputo giocherà il derby toscano agli ottavi. La partita sarà disputata al Franchi mercoledì 4…
Di seguito il tabellone ufficiale della Coppa Italia 2024-25 -> LEGGI IL CALENDARIO CON DATE E ORARI. La Fiorentina entra in gioco in questo turno di ottavi di finale e riceve la visita dell'Empoli…
Nella prossima edizione di Coppa Italia la Fiorentina entrerà in gioco agli ottavi di finale e disputerà la gara "secca" in casa. Tra le possibili avversarie che i gigliati potrebbero affrontare in…