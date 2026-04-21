Alla vigilia di Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa Raffaele Palladino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino: “L’Atalanta è una famiglia, ha grandi valori professionali e umani”
altri campionati
Palladino: “L’Atalanta è una famiglia, ha grandi valori professionali e umani”
L'ex allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro la Lazio in Coppa Italia
Per noi è la partita dell'anno, ci meritiamo di essere arrivati qui e di andare avanti, dobbiamo dare tutto sul campo. Il nostro popolo ci aiuterà sicuramente a giocar bene ed a tentare di superare l'avversario. Quanto sto migliorando qui? Mi sento in una vera e propria famiglia. Ho alle mie spalle una società che mi sta facendo lavorare bene, in totale serenità, con grandissimi valori professionali e umani. I Percassi e D'Amico sono sempre presenti a Zingonia e ci fanno sentire continuamente il loro supporto. Spero di ripagare questa grande fiducia raggiungendo la finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA