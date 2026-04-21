Ex viola, Gonzalez torna alla Juve a giugno: l’Atletico non eserciterà il riscatto

Come scrive gazzetta.it, l'Atletico Madrid ha praticamente deciso: Nico Gonzalez , attaccante argentino portato in Europa dalla Fiorentina, non verrà riscattato per 32 milioni. Se l'ex Stoccarda non dovesse giocare almeno un tempo della partita tra Elche ed Atletico Madrid, in programma domani sera, il riscatto obbligatorio da parte dei Colchoneros sarebbe appeso a un filo: l'argentino dovrebbe giocare, infatti, tutte le successive sei partite per 45' o più perché questa eventualità di verifichi.

E dire che Nico era partito anche bene nella capitale iberica, con oltre dieci presenze nella prima parte di stagione e qualche gol pesante realizzato. Poi, però, sono intervenuti due fattori decisivi: un paio di infortuni muscolari, che l'hanno reso indisponibile e, soprattutto, la scelta societaria di non arrivare all'acquisto a titolo definitivo del calciatore, ma di far decadere l'obbligo di riscatto e, in caso, sedersi al tavolo in estate. E, infatti, da gennaio a oggi, il mancino di proprietà della Juve ha giocato appena quattro partite da almeno 45'.