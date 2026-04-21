Dainelli e il commento autoironico sui cartellini rossi: “Ma se ero un angelo…”

Nel calcio, il confine tra grinta e scorrettezza è spesso sottilissimo. E così la pensa anche Dario Dainelli, ex difensore viola che commenta la classifica dei giocatori più "cattivi" della serie A scrivendo sul suo profilo Instagram: "Ma se ero un angelo...".

La classifica in termini i cartellini rossi:

La graduatoria mostra i calciatori col maggior numero di cartellini totali, con un focus particolare sui rossi. In testa troviamo Pinzi con ben 154 cartellini complessivi, di cui 12 rossi, seguito da Conti D, con 152 totali e 11 espulsioni. Nella top 5 compaiono anche Di Biagio e Totti, entrambi a quota 120 cartellini, con rispettivamente 12 e 11 rossi. Scorrendo la classifica troviamo altri nomi del calcio italiano come Lucarelli, Ambrosini, Cigarini e Cannavaro, fino ad arrivare a Felipe e Bovo. Ed ecco che compre lui, l'ex difensore viola, Dario Dainelli in 12esima posizione con 103 cartellini totali e 9 rossi. Chiudono la lista Rigoni, Gastaldello e Costacurta.