L’allenatore di Lopez e Ikonè: “Per questo l’Italia non va ai Mondiali”

Il Paris Fc è una colonia di italiani, ed il proprio allenatore ci ha tenuto a sottolinearlo

Il Paris Fc è una delle realtà più in crescita nel calcio europeo. Il club di proprietà di Arnault (multimiliardario transalpino), è alla sua prima stagione dal ritorno in Ligue 1, ed occupa la decima posizione. In rosa si parla italiano, data la presenza di Immobile, Koelosho e Coppola, ma anche di ex viola come Ikonè e Maxime Lopez. Il tecnico Antoine Kombuarè, in riferimento all'Italia, ha parlato così: