Brutta disavventura per Nicolò Zaniolo. Nel corso del fine settimana, alcuni ladri sono entrati nella casa dell'attaccante dell'Udinese, rubando alcune borse della moglie. Zaniolo ha denunciato il tutto sui propri social:
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Zaniolo derubato, lui denuncia: “Codardi, magari fossi stato in casa”
Brutta disavventura per Nicolò Zaniolo. Alcuni ladri si sono introdotti nella sua abitazione ad Udine
"Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo"
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