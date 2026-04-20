Zaniolo derubato, lui denuncia: “Codardi, magari fossi stato in casa”

Brutta disavventura per Nicolò Zaniolo . Nel corso del fine settimana, alcuni ladri sono entrati nella casa dell'attaccante dell'Udinese, rubando alcune borse della moglie. Zaniolo ha denunciato il tutto sui propri social:

"Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo"