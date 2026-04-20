L'ex allenatore della Fiorentina e oggi ct della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato ai microfoni di Sky del suo periodo senza panchina dal 2019 al 2021. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Montella ammette: “Ho pensato di non allenare più per un periodo”
altre news
Montella ammette: “Ho pensato di non allenare più per un periodo”
Le parole dell'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, oggi ct della Turchia, su un suo periodo buio
Per un anno e mezzo, o anche di più, non ho avuto un colloquio con nessun direttore in Italia. Poi, sono andato in Turchia a rimettermi in gioco, perché qui non c'era stato nessun tipo di, non dico di possibilità, ma nemmeno di colloquio. Quindi, probabilmente, il messaggio era passato in maniera differente. Vi faccio una confidenza, forse mai fatta a nessuno: avevo pensato di non allenare più, perché non c'era la possibilità. Poi, c'era il Covid, stavo bene a casa. Poi è arrivata qualche squadra che non mi piaceva. L'Adana è arrivata al momento giusto. Ho detto: "Vado a fare la gavetta. Vediamo se mi viene quella passione dentro di nuovo". Ed è tornata la passione dentro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA