L'ex terzino e capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, oggi al Torino, rientrato ieri in campo nella gara contro la Cremonese a 14' dalla fine, è entrato nel vortice delle polemiche dopo che la fascia di capitano è finita sul suo braccio. I tifosi, per quanto accaduto, si sono infuriati, perché comunque la fascia è stata data ad un giocatore che prima dei grigiorossi ha giocato solo 6' nella precedente partita contro il Verona.
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Torino, la fascia finisce a Biraghi “per sbaglio”. Tifosi infuriati
Tifosi del Torino infuriati durante la partita contro la Cremonese al momento in cui la fascia di capitano è finita a Biraghi
L'ultima volta che era sceso in campo, prima ancora, risale al 10 gennaio, per 5' contro l'Atalanta. Dando un occhio ancora più indietro, Biraghi aveva raccolto appena 2' il 21 dicembre contro il Sassuolo e appena uno il 13 dicembre sempre con la Cremonese. La sua esperienza al Torino è ai titoli di coda e anche questa situazione non ha fatto altro che peggiorarla ulteriormente. Per fare chiarezza, l'allenatore granata, Roberto D'Aversa, ha detto queste parole:
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C'è stata un'incomprensione in campo: il vicecapitano era Gineitis, ma Anjorin, per velocizzare il cambio, ha consegnato la fascia a Biraghi.
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