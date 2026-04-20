Torino, la fascia finisce a Biraghi “per sbaglio”. Tifosi infuriati

L'ex terzino e capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, oggi al Torino, rientrato ieri in campo nella gara contro la Cremonese a 14' dalla fine, è entrato nel vortice delle polemiche dopo che la fascia di capitano è finita sul suo braccio. I tifosi, per quanto accaduto, si sono infuriati, perché comunque la fascia è stata data ad un giocatore che prima dei grigiorossi ha giocato solo 6' nella precedente partita contro il Verona.