Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'apporto che Dusan Vlahovic può dare alla Juventus:
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Prandelli promuove Vlahovic: “Lewandowski? La Juve il grande centravanti ce l’ha”
L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli su Dusan Vlahovic
Non avrei dubbi sul suo rinnovo. Dopo aver rinnovato Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli confermerei anche Dusan. Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni.
Bernardo Silva o Lewandowski?—
Trai i due, prenderei Bernardo Silva. La Juventus il grande centravanti lo ha già in casa: Vlahovic. Dusan ha dimostrato di essere da Juve con prestazioni, gol e leadership. L’ho allenato e lo conosco: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol.
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