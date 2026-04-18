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Tomovic: “Lecce deve crederci, Fiorentina stanca dall’Europa ma non sarà facile”

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Nenad Tomovic analizza Lecce-Fiorentina: salvezza in bilico per i salentini e gara difficile per i viola dopo l’Europa.
Redazione VN

Nenad Tomovic, ex difensore di Fiorentina e Lecce, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta di mezzogiorno in vista della sfida in programma lunedì sera. Ecco le sue dichiarazioni:

Il cammino delle due squadre

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Il Lecce lotta sempre per la salvezza, c'è la consapevolezza di dover lottare fino alla fine. Per le prestazioni di questa stagione avrebbe meritato di avere qualche punto in più: ha pagato la difficoltà a segnare e gli errori in fase di non possesso. Comunque sia è ancora in lotta per la salvezza, spero e credo che possa farcela. La Fiorentina, al contrario, anche per il mercato svolto era considerata una squadra di prima fascia . Le cose però sono andato male e quando ti trovi in questa situazione tutto si complica. Con Vanoli in panchina e cresciuta e ormai sembra essere fuori dalla corsa salvezza.

La partita di lunedì

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Il Lecce dovrà scollarsi di dosso qualsiasi paura e dovrà sfruttare il fatto che la Fiorentina è reduce da un doppio confronto europeo, che ha portato ad un notevole dispendio di energie psico-fisiche. Questo non vuol dire che sarà una partita facile per la squadra di Di Francesco,  ma siamo alla volata finale e bisogna sfruttare a dovere le gare interne con la spinta del “Via del Mare”. A Falcone e compagni servirà una prestazione priva di sbavature, fatta di intensità, attenzione, cuore.

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