Nenad Tomovic, ex difensore di Fiorentina e Lecce, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta di mezzogiorno in vista della sfida in programma lunedì sera. Ecco le sue dichiarazioni:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Tomovic: “Lecce deve crederci, Fiorentina stanca dall’Europa ma non sarà facile”
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Tomovic: “Lecce deve crederci, Fiorentina stanca dall’Europa ma non sarà facile”
Nenad Tomovic analizza Lecce-Fiorentina: salvezza in bilico per i salentini e gara difficile per i viola dopo l’Europa.
Il cammino delle due squadre—
Il Lecce lotta sempre per la salvezza, c'è la consapevolezza di dover lottare fino alla fine. Per le prestazioni di questa stagione avrebbe meritato di avere qualche punto in più: ha pagato la difficoltà a segnare e gli errori in fase di non possesso. Comunque sia è ancora in lotta per la salvezza, spero e credo che possa farcela. La Fiorentina, al contrario, anche per il mercato svolto era considerata una squadra di prima fascia . Le cose però sono andato male e quando ti trovi in questa situazione tutto si complica. Con Vanoli in panchina e cresciuta e ormai sembra essere fuori dalla corsa salvezza.
La partita di lunedì—
Il Lecce dovrà scollarsi di dosso qualsiasi paura e dovrà sfruttare il fatto che la Fiorentina è reduce da un doppio confronto europeo, che ha portato ad un notevole dispendio di energie psico-fisiche. Questo non vuol dire che sarà una partita facile per la squadra di Di Francesco, ma siamo alla volata finale e bisogna sfruttare a dovere le gare interne con la spinta del “Via del Mare”. A Falcone e compagni servirà una prestazione priva di sbavature, fatta di intensità, attenzione, cuore.
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