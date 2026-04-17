Così M'Bala Nzola a Dazn al termine di Sassuolo-Como 2-1, partita in cui è stato decisivo per aver firmato assist e gol vittoria:
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Nzola match-winner di Sassuolo-Como: “Gol e assist, in neroverde sono felice”
Il centravanti di proprietà della Fiorentina si è rivelato fondamentale contro i lariani
Grazie al mister per l'opportunità, io cerco sempre di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa. Abbiamo un gruppo fantastico e qui sono felice. Cerco di fare sempre il meglio possibile, che sia allenamento o partita. Ovviamente sono molto contento per la rete segnata e per l'assist, ma lo sono ancor più per la vittoria, non era facile contro il Como. La mia condizione? Sto bene e sono a completa disposizione dell'allenatore.
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