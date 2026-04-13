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Pioli potrebbe tornare in Serie A e in panchina di una big: lo scenario

Pioli potrebbe tornare in Serie A e in panchina di una big: lo scenario - immagine 1
Pioli torna in Serie A?
Redazione VN

Nonostante il contratto in essere, non è affatto certo che la Roma riparta nella prossima stagione con Gian Piero Gasperini in panchina. Il futuro dell’allenatore resta in dubbio e la dirigenza starebbe valutando diverse alternative per la guida tecnica.

Tra i possibili sostituti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, figura anche Stefano Pioli, attualmente ancora sotto contratto con la Fiorentina. Il suo nome viene accostato anche per i trascorsi comuni con Frederic Massara ai tempi del Milan.

Tuttavia, sempre secondo il quotidiano, Pioli al momento non rappresenterebbe una scelta rassicurante, soprattutto alla luce del recente fallimento sulla panchina viola, che ne avrebbe ridimensionato la candidatura per un eventuale approdo nella capitale.

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